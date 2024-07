Výstava je k vidění až do 29. září ve Weisově domě. Pořádá ji Blatské muzeum ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích, kde měla svou premiéru v loňském roce.

Jak uvedl vedoucí Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí Daniel Abazid, prostřednictvím fotografií a doprovodných textů jsou zde k vidění houby kaňonovitého údolí Lužnice pod Táborem, hrází rybníků Turovecké soustavy se slavnou Národní přírodní památkou Luční, oblasti chýnovských vápenců, borů na Soběslavsku, Soběslavsko-veselských blat, písečného přesypu u Vlkova, rašeliniště Ruda u Horusického rybníka, rybníka Rod v Nadějské rybniční soustavě a podobně.

"Vystaveny jsou také modely hub ze sbírek Blatského muzea a nechybí ani připomínka slavných místních mykologů a jejich díla. Výstavu můžete navštívit až do konce září," uvedl s tím, že na 18. září je připravení doprovodná přednáška hlavního autora výstavy Miroslava Berana a chystá se také houbařská poradna Pavla Špinara koncem srpna a v září, a to podle toho, jak porostou houby v přírodě.

Za houbami s odborníkem můžete vyrazit i přímo do terénu. Na sobotu 10. srpna je připravena exkurze 22. ročníku cyklu Přírodou krok za krokem do NPP Luční u Sezimova Ústí a do jejího okolí. Sraz je v 9 hodin v Sezimově Ústí II na zastávce MHD Kovosvit, exkurzi jako tradičně vede Pavel Špinar.