V táborské Harrachovce se konal již 14. ročník branného závodu Mladý strážník, který pro děti z místních základních škol pravidelně připravuje preventivně výchovná a informační skupina (PVIS) městské policie.

14. ročník branného závodu Mladý strážník. | Foto: Se souhlasem MP Tábor

Jedná se o tradiční branný závod spojený s během náročným terénem a také řadou úkolů. Letos bylo podle mluvčího táborské městské policie Pavla Šimka přihlášeno rekordních 66 družstvech.

Na trati dlouhé 2320 metrů čekalo závodníky sedm disciplín, které důkladně prověřily nejen jejich pohybové schopnosti, ale především procvičily paměť a logické uvažování. "Na prvním stanovišti děti házely granátem na cíl, na druhém předvedly rozhodčím ve dvojicích trojnohý běh a na třetím si soutěžící museli za 30 vteřin zapamatovat co nejvíce obrázků a poté je správně umístit do prázdné tabulky. Čtvrtým stanovištěm byla štafeta se sbíráním míčků, kde každý závodník měl na závěr za úkol shodit co nejvíce plechovek postavených do pyramidy. Zde padalo nejvíce trestných bodů. Pátou disciplínou bylo skládání puzzle v podobě loga PVIS a na šesté si družstva zahrála pexeso. Poslední úkol v podobě překážky byl překvapením, a proto byl záměrně umístěn před cílem, aby ji mohli sledovat i diváci na Harrachovce. Jednalo se o "Myšilovku", na které se soutěžící postupně po jednom plíží pod páskami nataženými asi 35 cm nad zemí, aniž by se jich dotkli. Na rozdíl od předešlých ročníků, kdy její podklad tvořila převážně tráva nebo hlína, tvořila styčnou plochu mezi zemí a tělem silná vrstva sněhu," popsal úkoly Pavel Šimek.

Trasa závodu.Zdroj: Se souhlasem MP Tábor

Doplnil, že tuto disciplínu již dobře znají účastníci podzimního závodu "O pohár MP Tábor", který je určen žákům druhému stupně. Díky úspěšné sezóně táborských hokejistů si ji letos mohli poprvé užít i účastníci Mladého strážníka.

Dobojováno bylo ve 14 hodin a půlhodinu na to se již vyhlašovaly výsledky. Slavnostního ceremoniálu se mimo zástupce velitele městské policie zúčastnil i starosta města Štěpán Pavlík, který vítězným družstvům předal poháry a medaile.

A kdo si odnesl vítězné poháry:

1. třídy - ZŠ Měšice

2. třídy - ZŠ Helsinská

3. třídy - ZŠ Sezimovo Ústí, Školní nám.

4. třídy - ZŠ Sezimovo Ústí, Školní nám.

5. třídy - ZŠ Sezimovo Ústí, Školní nám.