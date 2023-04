Jana Svobodová z Tábora je majitelkou čtyřletého labradora. Za psí granule podle svých slov utratí kolem dvou tisíc měsíčně. "Máme svoji oblíbenou značku a ta naštěstí příliš nepodražila. Cena se zvedla mírně, oproti tomu, jak letí nahoru ceny potravin pro lidi, je to ještě docela zanedbatelné. Co se však zvýšilo víc, jsou ceny za různé pamlsky, které občas kupujeme. Naštěstí třeba takové sušené hovězí ucho kupujeme jen občas. vyjde kolem 60 korun. Když jich bereme balení po deseti kusech, vejdeme se do pětistovky," uvedla Jana Svobodová.

Kateřina Zikmundová z Tábora se věnuje záchraně zvířat ve spolku Za práva zvířat. Zařizuje mimo jiné adopci psů a jejich přechodné pobyty v dočasné péči. Ceny zvířecích krmiv se podle jejího názoru nezvedly zas až tak moc. "Jde zhruba o nárůst ve výši 10 až 15 procent. Co ale narostlo opravdu hodně, je cena za veterinární ošetření, ta vyskočila občas až o 40 procent, což už je opravdu znát," sdělila.

Podle vedoucí prodejny Super zoo v táborské Soběslavské ulici Jiřiny Svobodové se mírné zvýšení cen v prodejích zatím nijak zásadně neodráží. "Sice se zdražovalo, ale zdaleka ne tolik jako u jídla pro lidi. Naši zákazníci stále zůstávají u svých oblíbených značek, jsou zvyklí na nějakou kvalitu a na levnější nepřecházejí. U nás lidé nejčastěji nakupují granule pro psy a kočky, běžný zákazník u nás za krmivo utratí kolem dvou tisíc měsíčně," upřesnila. Lidé chodí nakupovat stále stejně často, k žádnému poklesu dle jejího názoru nedošlo.

"Často si lidé nechají i poradit. Doteď třeba kupovali nějaké méně kvalitní krmivo z obchoďáku a poté, co jim vysvětlíme výhody kvalitnějšího, vezmou ho, přestože je třeba i o něco dražší," dodala Jiřina Svobodová. Každý měsíc přitom prodejnu podle jejího odhadu navštíví kolem tisícovky až dvanácti stovek zákazníků. V nákupním centru Stop shop přitom fungují zhruba rok, v menší prodejně však v Táboře prodávali krmivo už téměř deset let.

Patnáctikilový pytel granulí pro psa vyjde okolo tisícovky, rozmezí se podle kvality většinou pohybuje od 800 korun po 1300 korun. Některé prémiové značky pak v daném množství vycházejí až na 1500 korun.

Někteří chovatelé psů však využívají možnost ušetřit, shánějí krmivo i mimo obchody. "Svého psa krmím nejen granulemi, ale dostává i zbytky po nás. Mám navíc kamarádku, která pracuje ve školní jídelně. Děti nechávají po obědě spoustu zbytků včetně masa, občas si proto zajedu ke kamarádce do práce pro kyblík. Nevidím na tom nic špatného, dělám to tak už spoustu let. Když je to dost dobré pro děti, je to dobré i pro psa," uvedla táborská chovatelka, která si nepřála být jmenována.