Na co zajít do kina

Táborsko - Přinášíme přehled programu kin.

Ilustrační foto.Foto: Zdeněk Traxler

Sobota:

Tábor

15.00 My Little Pony;

17.30 a 20.00 Outdoorový festival

Sezimovo Ústí

15.00 Esa z pralesa;

17.30 8 hlav šílenství;

20.00 Alibi na míru

Soběslav

17.00 My Little Pony;

20.00 Blade Runner 2049

Bechyně

20.00 Sněhulák

Mladá Vožice

16.30 a 19.30 Tehdy spolu



Neděle:

Tábor

15.00 My Little Pony;

17.30 8 hlav šílenství;

20.00 To

Sezimovo Ústí

15.00 My Little Pony;

17.30 Krotká;

20.15 Sněhulák

Mladá Vožice

16.30 a 19.30 Čtverec