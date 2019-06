„O techniku jsem se zajímal už jako malý kluk. Začalo to různými stavebnicemi typu Merkur a postupně jsem se začal zabývat i elektrotechnikou. K počítačům a programování od toho pak byl už jen malý krůček,“ říká se smíchem.

Když se po základce rozhodoval nad dalším studiem, elektrotechnika byla jasnou volbou. Vystudoval elektrotechnickou průmyslovku v Českých Budějovicích a hned po maturitě se vrhl do praxe.

Do jeho života pak zasáhl povolávací rozkaz. Rozhodl se však pro náhradní vojenskou službu, tu však nemohl absolvovat v původně plánovaném místě. Tím měla být střední škola v Českých Budějovicích, kde měl dělat správce počítačové sítě. Místo toho nastoupil jako civilkář do táborské nemocnice.

Měl však štěstí. Počítačových odborníků bylo v té době pomálu, a tak se i v nemocnici mohl věnovat své profesi a koníčku zároveň.

„Byla to zvláštní štěstěna, že si někdo všiml, čím se vlastně zabývám.“ V nemocnici tedy od roku 2002 pracoval jak IT technik, a po absolvování civilní služby zde zůstal jako zaměstnanec.

Po deseti letech pak dostal nabídku velké firmy, která se zabývá implementací zdravotnických systémů do nemocnic.

„Byla to velká příležitost k růstu.“ Využil ji, a následujících šest let projížděl jako senior konzultant republiku a staral se o informační systémy v celé řadě nemocnic.

„Byla to zajímavá práce, poznal jsem při ní mnoho nového. Zároveň ale také hodně časově náročná.“ A protože příliš nekorespondovala s rodinným životem, když se objevila možnost nastoupit opět do táborské nemocnice, rád ji využil. Ovšem ne již jako řadový výpočetní technik. Své zkušenosti nyní zúročil na pozici vedoucího IT oddělení nemocnice.

„Ty systémy znám do posledního šroubku a aplikace. Navíc jsem se vracel v podstatě domů. Na místo, kde jsem rád pracoval celých deset let. A více času tak nyní můžu věnovat své rodině a dětem.“