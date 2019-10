Po tři dny bude možné na českobudějovické radnici vyjádřit podpisem smutek nad úmrtím legendárního zpěváka Karla Gotta.

"Kondolenční listiny pro vyjádření soustrasti s odchodem pana Karla Gotta budou připraveny k podpisu v hale vchodu číslo jedna na českobudějovické radnici na náměstí Přemysla Otakara II.," uvedla tisková mluvčí radnice Jitka Welzlová a dodala, že to bude od čtvrtka 3. října do soboty 5. října, vždy od 9 hodin do 20 hodin.

Kondolenční listiny byly na českobudějovické radnici v minulosti podepisovány například při úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla.

Ve středu odpoledne lidé začali zapalovat svíčky a nosit květiny za zesnulého Karla Gotta. Pod českobudějovickou radnicí je i zpěvákovo fotografie.