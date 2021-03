O velkých změnách Senovážného náměstí v Českých Budějovicích uvažuje vedení města. Parkoviště pro auta by se mělo schovat pod zem a naproti muzeu by mohla vzniknout další budova s prostory například pro Alšovu jihočeskou galerii..

Aktuálně radní zahájili hledání firmy, která by se postarala o soutěž na nejlepší návrh budoucí podoby náměstí. „Předmětem zakázky je příprava a organizace soutěže,“ říká primátor Jiří Svoboda.

Novou podobu by mohla lokalita dostat zhruba do deseti let. Podílet by se na tom měly město, Alšova jihočeská galerie a Jihočeský kraj. České Budějovice připravují podle náměstka primátora Viktora Lavičky nové komplexní řešení dopravy v centru. Cílem je hlavně zklidnit dopravní situaci a omezit současný provoz. Ke klíčovým otázkám patří řešení průjezdnosti náměstí Přemysla Otakara II. a parkování.

Kvůli potřebě míst pro auta obyvatel a návštěvníků centra by mohlo zvýšit svou kapacitu například parkoviště na Senovážném náměstí. Existuje myšlenka, že by místo nynějšího parkoviště vznikl nový objekt s podzemními stáními o navýšené kapacitě pro 525 vozů. A nad by mohla sídlit Alšova jihočeská galerie.

To souvisí s tím, že známá kulturní instituce zvažuje možný přesun z jízdárny u zámku Hluboká do Českých Budějovic. Jak už dříve řekl Deníku ředitel galerie Aleš Seifert, primárně není objekt Zámecké jízdárny pro muzeum umění vhodný – pořád je to jízdárna. To znamená provozní problémy s prostory, ale komplikace i při snahách o úpravy, protože jde o památkově chráněný objekt. Současné prostory nevyhovují například klimaticky. A kapacitně nedostatečné je zázemí.

Podle náměstka primátora Viktora lavičky jsou ale úvahy o novém objektu na Senovážném náměstí zatím v pouhých začátcích. Prioritou záměru jsou nové podzemní garáže, prostory nad zemí, využitelné třeba pro galerii, může dotvářet i zelený svah stoupající směrem k muzeu. Odhadované náklady činí nyní 420 milionů korun. Peníze by ale musely dát kraj, město a možná i stát.