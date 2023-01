"Třetina stanic v zemi, které měří alespoň třicet let, v neděli překonala nebo vyrovnala rekordní maximální teplotu pro 15. leden. Patřily mezi ně i čtyři stanice s více než stoletou řadou měření. V pražském Klementinu byl původní rekord 11,2 °C z roku 1796 překonán o 0,3 °C, nedělní maximum bylo 11,5 °C. Také České Budějovice, které měří 139 let, hodnotou 12,2 °C vyrovnaly rekord z roku 1984, Klatovy (108 let) překonaly teplotou 10,8 °C rekord 9,2 °C z roku 2015 a Semčice (109 let) překonaly teplotou 10,4 °C rekord 8,8 °C z roku 2011," shrnuli odborníci