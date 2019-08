Kroky asi pěti set občanů mířily k zámku z několika důvodů. Nejen barokní dominanta slavila, ale sto let uplynulo také od založení ochotnického divadla a vysazení lípy svobody.

V malém sále zahájil vernisáž retrofotografií starosta Gustav Fifka, který zpracoval grafickou podobu panelů. „Celá výstava je zásluhou práce několika lidí. Vladimír Hrbek zapůjčil dobové pohlednice, Marie Hodinářová připravila texty, Milan Žemlička poskytl skleněné negativy a místní fotoklub

v čele s Milošem Uhrmannem je vyvolal,“ prozradil.

František Žemlička rád fotografoval, jeho syn Milan podědil negativy zachycující život v obci v letech 1925 až 1936. „Tatínek měl jako jediný ve vsi fotoaparát, provozoval také koloniál. Třeba synagoga s bytem rabína byla zbourána, proto jsou snímky unikátní,“ uvedl.

POKLADY Z HISTORIE

Kronikářka Marie Hodinářová doplnila zajímavosti. „Na fotografiích je generace našich rodičů. Najdete tu úplně první auto, které jelo skrz Myslkovice od Soběslavi na Košice nebo sochu mořské panny, která byla přesunuta do Dírné,“ vypíchla.

Výstavu deseti panelů z historie nejen zámku, ale i života obyvatel si veřejnost prohlédne do konce října. K zakoupení jsou i tři knihy spojené s dějinami Myslkovic: autobiografie Václava Trešla, kronika k 650. výročí obce a nejnovější dílo sběratele a člověka se zálibou v historii Vladimíra Hrbka, který má na svědomí už čtyři knihy. „Sbírám staré pohlednice, aktuální knihu, která se věnuje historii lihovarnictví a rodině Fischlů, jsem dával dohromady dva roky,“ zmínil autor.

V publikaci jsou informace od potomka židovské rodiny, které by těžko hledal v archivem. „Ozvala se mi příbuzná rodiny až z Anglie a poskytla mi hodně zajímavý materiál,“ přiblížil.

Kniha, jež mapuje dějiny lihovarnictví napříč celou republikou, vyšla jen v omezeném vydání 100 kusů.

Na odpoledne v zámeckém parku mysleli s kulturním programem na všechny generace. Děti si užily pohádku v podání Divadélka na nitce. Pro dospělé se na pódiu vystřídaly hned tři kapely.

Sabina Švecová a Lenka Kiss kulturním akcím fandí a dobrovolně se přihlásily k pomoci. „Je to skvělý nápad, je dobře, že se tu něco děje,“ pochválila Sabina. „Je to nejlepší spojení - jídlo, pivo a hudba, alespoň to přitáhne nějaké lidi,“ dodala Lenka.

Dívky navíc nadchla jednotná trička se znakem obce. „To napadlo našeho pana starostu,“ uzavřely.