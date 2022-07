Múzy už poosmnácté hrají na hladině slepého ramene Malše

Až do 6. července v Českých Budějovicích oblíbený festival Múzy na vodě. Letos se na pontonu na Slepém rameni Malše koná již 18. ročník festivalu. Jako první vystoupil v pátek Tomáš Kočko s orchestrem. V sobotu publikum s kapelou The People zavzpomínalo na Karla Gotta a českou písničku. V neděli 3. července na pontonu vystoupí písničkář Thom Arthway. V týdnu vás pak ještě čeká Michal Prokop Trio, Martin Chodúr s orchestrem Septet Plus Dalibora Kaprase nebo Dagmar Pecková a VíHoDa. Koncerty začínají ve 21.30 h.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte