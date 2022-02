Nato divákům předvedl marš, nabíjení zbraní a střelbu historický klub K.u.k. Infanterie Regiment No. 35 z Plzně. Kvůli silnému větru střelba z pušek ne vždy vyšla tak, jak měla. Vojáci pochodovali v uniformách dvou armád. „Ti v modrých uniformách jsou francouzské gardové námořnictvo za císařství, kterým velí náš kamarád Olivier Baudry z Francie,“ vysvětloval Petr Schleiss v uniformě pruského vojína. „Vedle vojáci v šedé uniformě představují pěší pluk č. 4 z Vídně Hoch und Deutschmeister, kde sloužili lidi z jižních Čech a jižní Moravy od roku 1809 až do Waterloo 1815.“ Účast historického regimentu na Kaplickém masopustu se již stala tradicí. Plzenští pětatřicátníci každoročně představují příslušníky jiné armády. „V minulých ročnících jsme ukazovali první světovou válku, vojáky za Marie Terezie a jiné, aby děti i dospělí, kteří se to učili v dějepisu, viděli, jak vypadali vojáci za Napoleona nebo třeba za Marie Terezie a podobně,“ řekl Petr Schleiss. „Každý z nás má uniforem víc. Každý víkend si hrajeme na nějakou jinou válku. V klubu je nás přes padesát a na akcích se střídáme.“

Střelba z historických zbraní je taková šlupka, až člověku hvízdá v uších. „Při nabíjení se musí natáhnout kohoutek, je tam kámen – pazourek. A pod tu pánvičku, jak je ta příklopka, se musí nasypat střelný prach,“ popisoval Petr Schleiss nabíjení křesadlové pušky. „Pak vojáci vloží střelu do hlavně, nabijákem ji tam nacpou, a potom střílejí. Samozřejmě jakmile udělají chybu, třeba při tomto větru, prach jim z té pánvičky uletí, a pak to nestřílí. Potýkali se s tím vojáci i tenkrát. Ovšem ti za to byli opravdu biti. Proto jsem lidem říkal, že je řezali rákoskami. Život vojenský rozhodně nebyl veselý. Třeba Napoleonské války trvaly prakticky dvacet let, takže si to užili. A tehdy chlapy odvedli a dokud to neskončilo, tak se nevrátili, pokud to přežili.“

Zabijačkové pochoutky z prodejních pultů rychle mizely, stejně tak polévka prdelačka nebo zelnice z kotlů polní kuchyně. Během dvou hodin bylo vyprodáno. O masopustní pochoutky se postaralo kaplické učiliště a společnost Kučera Zemědělská. Učiliště připravilo 900 koblížků, 330 zelňáků, 300 koláčů. „My 650 jitrnic, 300 jelit, 39 kilogramů tlačenky, 20 kilo sulcu a 50 kilo klobás. Pak máme 80 litrů prdelačky a 30 litrů zelnice,“ vyčíslil Miroslav Kučera.

„Bylo to výborné,“ pochvalovali si Aleš a Matyáš Břížkovi z Kaplice. „Prdelačka výborná, zelnice také, dobře nám to uvařili. Masopust se nám líbí, každý rok je to tady skvělé. Chodíme pravidelně. Jitrničky domů ještě koupené nemáme, ale koupíme.“

Koledníci růžičkové koledy poté pokračovali v osadách Rozpoutí, Pořešín, Pořešínec, Žďár, Hubenov a Raveň. Večer se všichni sešli ve Slovanském domě na věnečku a při střílení Masopusta.