Dva mladí nadšení lidé v táborské pasáži Atlantis na třídě 9. května od jara zhmotňují svůj sen. Budují zde unikátní Muzeum iluzí, to v kraji, možná v celé ČR, nemá mít obdoby. Otevírat chtějí už v polovině září. Podívejte se s Deníkem na místo, jak takový projekt plný umění, klamů a iluzí vzniká.

Realistický podmořský svět, Tyranosaurus Rex, obří kecka, která vám hrozí zašlápnutím, zrcadlovou místnost i schodiště do nebe či andělská křídla. To vše a mnohem více už brzy budou moci obdivovat lidé v jihočeském Táboře. Lukáš Tvrdý (36) společně s přítelkyní Klárou Janků (32) tvoří bez jakéhokoliv návodu vlastní Muzeum iluzí. Ve finále návštěvníkům slibují až 60 interaktivních prvků, mimo jiného Cameru obscuru, Amesův pokoj, spirálový Vortex tunel, zrcadlový labyrint a další známé i neznámé optické klamy.

Zastavěli sami celé patro pasáže

Lukáš Tvrdý (36) rodák z Tábora a Klára Janků (32) z Prahy se tak společnými silami vrhli do podnikání, kterým chtějí dělat radost nejen sobě, ale i široké veřejnosti. „Když jsme si ten prostor pronajali, nebylo tu vůbec nic kromě barevných dlaždiček z bývalé hračkárny,“ provádí Deník malířka Klára.

Vývoj Muzea iluzí v Táboře lze sledovat také na instagramu zde.

Lukáš dodává, že rok a půl bylo patro nevyužité. „Napadlo mě to, když jsem poznal, jak je přítelkyně úžasně kreativní a nádherně maluje,“ naznačuje. Navíc jim jejich seznámení připadalo jako znamení. „Oba jsme totiž berani, navíc narození ve stejný den, 14. dubna,“ prozrazuje. „Bylo to asi osudové, zjistili jsme to týden nebo dva po seznámení,“ upřesňuje Klára Janků.

Celé patro o rozloze 500 metrů čtverečních si pronajali v prosinci loňského roku. V lednu se stěhovali do Tábora z Prahy a do rekonstrukce se pustili hned v únoru. „Stavěli jsme zdi, plánovali, jak bude vypadat recepce a interiéry vůbec,“ popisuje Klára.

Původně chtěli úpravy nechat profesionálům. „Ale když jsme poptali firmu, na náklady bychom nedosáhli. Tak jsme se rozhodli vše zvládnout sami jen s pomocí několika šikovných řemeslníků,“ upřesňuje Lukáš.

Inspiraci hledají v okolí i ve světě. „Navštívili jsme řadu tematických muzeí v Praze, Polsku i Barceloně. Je to moderní styl zábavy, ale návod na výrobu některých atrakcí v podstatě neexistuje,“ podotýká Klára. Štěstí měli na lokálního truhláře Radima Zadražila z Turovce, který se nebál netradičních zakázek a popral se s výrobou optických klamů.

Předností je ruční práce a originalita

Odlišovat se chtějí od konkurence především propracovaností maleb a originálním designem muzea. „Obrazy jsou podle mých návrhů, maluji je sama airbrush pistolí,“ upřesňuje Klára s tím, že jde o techniku, která se nejlépe hodí pro realistické malby na zdi.

Rádi by otevřeli už v září, na letošní mezinárodní festival Táborská setkání, který se koná od pátku 13. do neděle 15. září. „Uvidíte zde přes dvacet obrazů a mnoho zábavných atrakcí. Půjde o kombinaci toho nejlepšího, co existuje,“ tvrdí dvojice.

V hlavě mají i další projekty, které by časem chtěli realizovat. Například zážitkové malování, a ještě něco většího co v Čechách zatím ani není. „Ale to si necháme na někdy příště,“ smáli se Klára s Lukášem. (lep)