Hejblátka, páčky, skládačky, hry, kvízy, pracovní listy, živí hmyzáci i hrdinové z plastu. Hlavně interaktivně! To je moto letošní muzejní noci v Táboře, která uvnitř i venku nabídne opravdu bohatý program.

Táborská muzejní noc. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Redakce

Jak informoval mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák, Muzejní noc odstartuje tradičně v 19 hodin poslední květnový večer. A kam můžete vyrazit?

Výstava Rozmanitost forem

Galerie U Radnice zve na společnou výstavu Vladimíra Preclíka a Zdeny Fibichové. "Pro něj je typické dřevo, pro ni hlína, a tak kurátoři nazvali projekt příznačně Rozmanitost forem," říká Luboš Dvořák. Radí naplánovat si návštěvu ideálně na 19.30 či 21 hodin, kdy zde bude z knihy Trojhlas, zachycující korespondenci mezi Vladimírem Preclíkem, Iljou Hurníkem a Miroslavem Horníčkem, předčítat emeritní ředitel táborského divadla Karel Daňhel.

Ze života hmyzu

Na dětského návštěvníka cílí výstava Hmyzáci aneb Společenský život hmyzu. "Úžasný svět těchto nepostradatelných tvorů můžete objevovat i díky interaktivním hrám a pracovním listům i živým exponátům. Navíc se tu můžete vyfotit ve fotokoutku. Že by s broukem Pytlíkem?" láká Luboš Dvořák.

V Táborské Galerii 14 se koná výstava Hmyzáci aneb společenský život hmyzu.Zdroj: Se souhlase Města Tábor

Vodárenská věž

Kdo má chuť na obrázky, nechť určitě zavítá do Vodárenské věže. V místní galerii vystavuje táborská rodačka Bára Pokorná.

Vodárenská věž.Zdroj: Deník/ Luboš Dvořák

Jan Žižka - možná bude i ozbrojený husita

Nudit se rozhodně nebudete ani v Husitském muzeu. "Nová expozice Husité i výstava Jan Žižka 600 let jsou nejen interaktivní, ale i vzdělávací a hravé, moderní s novými médii i tradiční s vzácnými muzejními exponáty. To platí také pro expozici v Bechyňské bráně, která je věnovaná dějinám Tábora. Z vyhlídkové věže Kotnov si navíc můžete prohlédnout večerní město z výšky. Kdo se nebojí výzvy, může zkusit pracovní listy. A proslýchá se, že po Staré radnici běhá ozbrojený husita! Připravte si proto jednu minci libovolné hodnoty na vstupné, ať vás nevezme palcátem po hlavě," naznačuje další možnost návštěvy mluvčí radnice.

Ilustrační foto. Husitské muzeum v Táboře.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Lego stálá jednička mezi stavebnicemi

Muzeum LEGA má stejně jako v předchozích letech připravenou celou řadu nových expozic. "Největší novinkou je kompletně zrekonstruovaná expozice Star Wars, kde zažijete Hvězdné války na vlastní kůži. Expozice je nově osvícena černým UV světlem, s řadou světelných efektů. Několik desítek modelů a exponátů nepravidelně svítí, bliká, střílí, žhaví motory – zkrátka podívaná, kterou jinde v Čechách neuvidíte," pokračuje Luboš Dvořák. Dodává, že vstupné je za padesát a pozor, děti do 15 let mohou do muzea pouze s doprovodem dospělé osoby.

Sbírka stavebnice Lego. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Jan Buriánek

Do Muzea čokolády i pivovarnictví

Do stálých expozic zvou v tuto netradiční otevírací dobu i Muzeum čokolády a marcipánu a Muzeum Pivovarnictví. Čokoláda nabízí zvýhodněné vstupné 80 korun všem, kteří nepřekročí výšku 100 cm. Pivovarnictví má vstup do expozice a části středověkého podzemí zdarma.

Procházka kolem Jordánu

Začít nebo naopak skončit můžete procházkou okolo Jordánu nebo po Novém Městě. Na náměstí T. G. Masaryka jsou vystavena díla dvanácti umělců z partnerské Kostnice, nábřeží Jordánu pod botanickou zahradou lemují práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Oskara Nedbala Tábor, kteří pod vedením Simony Kostlánové a Teodora Buzu malovali Jana Žižku.

Vojevůdce Jan Žižka se objevil na nábřeží Jordánu pod Botanickou zahradou