Do Žďáru okamžitě vyjeli profesionální hasiči z Kaplice, na místo byly povolány i jednotky dobrovolných hasičů Kaplice-Hubenov a Velešín. K zásahu vyjely rovněž posilové jednotky určené přímo pro tyto typy zásahu, a to z Českých Budějovic a Strakonic.

Po průzkumu na místě velitel kaplické jednotky hlásil, že muž je zavalený v přibližně pět metrů hlubokém výkopu, ve stoje a kouká mu jenom temeno hlavy. Muž byl při vědomí a další lidé mu ještě před příjezdem hasičů a záchranářů vyhrabali prostor okolo nosu a úst pro dýchání.

„Hasiči okamžitě nasvítili místo zásahu, usadili žebříky a postupně začali odkopávat sypký jíl,“ popsala záchrannou akci mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. „Ukázalo se, že výkop je stabilní, těžká technika – stabilizační kontejner ze strakonické stanice - nebyla nakonec potřeba. Vyprošťování a kopání probíhalo vysoce bezpečně v průměru přibližně 1,5 metru okolo zavaleného muže. Ten se po celou dobu držel na hraně mezi vědomím a bezvědomím, od lékařů dostával trvale kyslík. Po vyproštění hasiči předali muže do péče zdravotníkům.“ Následně byl pacient, se středně závažným poraněním, letecky transportován do českobudějovické nemocnice.

„Nevím, co se tu včera stalo,“ říkal ve čtvrtek dopoledne Ladislav Beleš, jeden z obyvatel Žďáru. „Padla rána, jako by něco bouchlo, a pak za chvíli jsem tady kousek od našeho baráku viděl blikající sanitku.“

Výkopové práce, kde se neštěstí stalo, se prováděly v rámci výstavby jednoho rodinného domu.

„Všude byly majáky, asi dvě hasičská auta, sanitka, policie. Zajely totiž vždycky sem a já jim ukazoval, že musí pokračovat nahoru,“ líčil starousedlík Josef Mikeš. „A přiletěl také vrtulník od Budějovic. Slyšel jsem pak od jiných, že ta zem se sesunula v septiku. To není žádná legrace. Když jsem si kopal studnu, měl jsem také strach, i když jsem to měl zabezpečené. Jak jsem to prohluboval, místy tam byl jen písek. Je nutné dát si rozporky. Nebezpečí také nahrává, že se teď pořád mění počasí – mráz, teplo…Ta zem pracuje. Nevím, jaká tam byla hloubka, ale je to nebezpečné.“

Velký boj o život a záchranu zavaleného muže v časové ose:



19:09 - zpráva od velitele zásahu o stabilitě výkopu a viditelnosti pouze hlavy muže

19:17 - rozhodnutí o nepotřebě těžké techniky, dobrovolné jednotky zajišťují prostor pro přistání vrtulníku LZS

19:21 - osoba vyproštěna po hrudník, dostává kyslík od zdravotníků ZZS

19:43 - muž vykopán po pás, vrtulník nemůže vzhledem k terénu přistát, muž bude transportován sanitkou

20:23 - zavalený vyproštěn ke kolenům

21:16 - zavalené pouze konce nohou s botami

21:19 - muž vyproštěn

21:23 - muž předán zdravotníkům ZZS

Zásah hasičů, záchranky a policie byl vidět i z pár kilometrů vzdáleného sídliště v Kaplici:

Zdroj: čtenářka Deníku