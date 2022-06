Muž odkaz otevřel a následně vyplnil osobní údaje a přihlásil se do svého internetového bankovnictví. Neznámý pachatel tak získal přístup k účtu, ze kterého bez vědomí majitele provedl nejméně dvě transakce. Muž tak přišel o téměř 200 tisíc korun.

Policisté varují: Jak smishing rozpoznat a jak postupovat?



- Telefonní číslo odesílatele může připomínat nebo přímo napodobovat například banku, úřad, doručovací společnost. U každé zprávy proto pečlivě posuzujte hlavně obsah.

- Nevyžádané SMS, např. o výhře v soutěži, do které jste se nikdy nepřihlásili, jsou podezřelé.

- SMS s chybami naznačuje strojový nebo automatický překlad.

- Odkazy často vybízejí k vyplnění osobních údajů, potvrzení přístupových hesel nebo poskytnutí přístupu do vašeho telefonu.

- Pamatujte, že banky, úřady ani poskytovatelé doručovacích služeb po vás nikdy nebudou chtít osobní informace prostřednictvím SMS.

- Pokud z odkazu v SMS nepoznáte, na jaké stránky vás navedou, neklikejte na něj.

- Pravost SMS můžete ověřit u odesílatele. K tomu ale využijte kontakty z oficiálních zdrojů banky, úřadu, pošty atd. Ty v SMS mohou být opět zavádějící.

- Pokud v návaznosti na popisované jednání přijdete o peníze na účtu, řešte vše obratem s bankou, která může v některých případech peníze ještě zachránit. Pokud je vám způsobena škoda, oznamte to také Policii ČR.