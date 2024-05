To bude rachot! Náměstí, hospody nebo třeba zimní stadion či kongresové centrum, tam všude se v neděli večer sjedou na nedělní finále hokejového mistrovství světa fanoušci, aby si zápas, kterým vyvrcholí česká hokejová horečka, užili společně. Podívejte se, kam můžete vyrazit v okresních městech.

Hokejoví fanoušci na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích a zázemí velkoplošné obrazovky | Video: Deník/ Kamil Jáša

V Táboře, v Českých Budějovicích nebo v Českém Krumlově, tam všude se fanoušci mohou sejít na hlavních náměstích. Oblečeni do dresů budou fandit a pozbuzovat náš tým na dálku. „Posíláme energii hokejistům do Prahy,“ vzkázali z budějovického náměstí Přemysla Otakara II. společně primátorka města České Budějovice Dagmar Škodová Parmová a její náměstek Petr Maroš (oba za ODS).

V Prachaticích si největší fan zónu ve městě udělali v tamním kongresovém centru, zatímco v Jindřichově Hradci se podařilo odstranit sobotní závadu na obrazovce na náměstí, a tak tam mohou fandové s klidem vyrazit, chybět nebude ani nezbytný stánek s občerstvením. V Písku zorganizovali přímý přenos finále mezi Českem a Švýcarském v Palackého sadech.

Hokejový klub HC Strakonice organizuje pro všechny fanoušky projekci na velkoplošné obrazovce na tamním zimním stadionu. „Co já si pamatuji, na velkoplošné obrazovce jsme ve Strakonicích ještě neměli šanci hokej sledovat. Jsme rádi, že jsme dostali takovou možnost. Bude to zážitek. Naši kluci, hokejisti, slíbili, že určitě dorazí. Češi jsou ve finále, to by si nenechali ujít,“ těší se předseda výkonného výboru HC Strakonice Luboš Parkos.

