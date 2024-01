Česko i v noci na středu sevřely silné mrazy. Ve Volarech naměřili -16,9 stupně, v Borové Ladě -16,4 stupně, v Hliništi na Šumavě -15,9.

Volary. Středa 10. ledna ráno. | Foto: Zdroj: chmi.cz

Podle předpovědi meteorologů to ale nevypadá, že by mráz měl v příštích dnech skončit. Od pátku by sice už teplota neměla klesat pod -10 stupně, přesto se výrazně neoteplí.

Ve středu bude jasno nebo skoro jasno, dopoledne i večer ojediněle nízká oblačnost nebo mrznoucí mlhy, zejména v Pošumaví. Nejvyšší denní teploty vystoupají na -4 až -1 °C, a to i na horách. V noci na čtvrtek čekejme teploty okolo -10 až -13 °C. Ve čtvrtek nejvyšší denní teploty budou mezi -4 až -1 °C, na horách -3 až 0 °C. V pátek se může objevit sněžení, bude oblačno až zataženo, nejnižší noční teploty -3 až -7°C, nejvyšší denní -3 až 1 °C.

Chladno může potrápit nejen zimomřivější osoby. Jak upozorňují meteorologové, naštěstí je možné jeho vliv předvídat a připravit se na něj.