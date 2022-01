Kvůli náledí a sněhu vyjelo dnes na ránem na jihu Čech 156 sypačů. Silnice, kde se tvořilo náledí, jsou teď kryté posypem a sjízdné se zvýšenou opatrností. ČTK to řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Soňa Abrahámová. Podle meteorologů bude dnes v jižních Čechách oblačno až polojasno, nejvyšší teploty od jednoho do čtyř stupňů. Náledí se může tvořit ještě ráno.

Silničáři upravovali silnice od jedné hodiny ranní až do půl čtvrté. "Přes noc jsme vyjížděli ve všech okresech. Tvořilo se náledí, bylo minus pět až nula. Nový sníh se ujezdil, sněžilo, pak to namrzalo. Teď je to kryté posypem, zvýšená opatrnost je na místě," řekla dispečerka.

Problémy na silnicích se objevily například na Táborsku. Kvůli ledovce stojí u obce Přehořov kamion, který nemůže vyjet do kopce - problémy se na místě očekávají zhruba do 9:40 hodin. Pro průjezd je volný jen jeden pruh silnice.

Přímo u Tábora se kolem osmé hodiny ranní srazilo nákladní auto s dodávkou a osobním autem.

Nejnižší teploty? Kolem minus osmi

V noci na dnešek klesly teploty nejníže k minus osmi stupňům Celsia, ve Volarech na Prachaticku, jak řekla ČTK Markéta Augustinová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. V kraji bude dnes podle meteorologů nejdřív skoro jasno. Přes den pak většinou oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od jednoho do čtyř stupňů, na horách minus tři až nula. Ráno se ještě může místy tvořit náledí. Teploty od minus čtyř až k minus sedmi čekají meteorologové i v noci na středu.