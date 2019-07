Nápad na výlet na motorkách se v roce 2013 zrodil v hlavách dvou přátel, Davida Slance a Martina Šabatky. „Je to spíše kamarádské setkání, žádný velký sraz,“ vysvětlil David Slanec.

Mezi silničními motorkami nesmí chybět maskot – červená Jawa 250 z roku 1952. „Mám několik veteránů, ale nikdy jsem nebyl na srazu, jsem spíše soukromník,“ prozradil Martin Šabatka, který chce do budoucna pořídit i sajdkáru.

Jeho žena Jana se pochlubila, že dokonce dvakrát jeli ve třech. „Dva výlety jsem zvládla těhotná a vůbec jsem se nebála,“ usmívala se.

Na stříbrné mašině Triumph Bonneville dorazil Ondřej Hála z nedaleké obce Mlýny. „Letos jedu podruhé, chtěl jsem to stihnout před porodem, abych si to ještě užil,“ pochlubil se, že se brzy stane novopečeným otcem.

ŠROUBOVÁK V KAPSE

V čele kolony potřetí vyrazil Ludvík Vébr z Kardašovy Řečice. „Protáhnu kluky opět kolem Jemčiny, po silničkách lesy a krajinou rybníků. Moje Suzuki mě zlobí, a tak musím startovat přes šroubovák,“ postěžoval si.

Na cestu se úderem půl druhé vydalo 21 strojů, nechyběly ani doprovodné vozy.

Prvně se zúčastnili jak zkušení motorkáři, jako třeba bratři Michal a Luboš Stejskalovi, tak i úplní nováčci. Šimon Prokeš a Marek Škrleta z Budislavi se nemohli prvního hromadného výjezdu dočkat. „Pojedeme raději někde na konci a určitě předpisově a po silnici,“ zavtipkoval Šimon Prokeš. „Jezdíme chvíli, ale strach určitě nemáme, bude to pěkný společný výlet,“ předvídal Marek Škrleta.

Setkání motorkářů má hned několik specifik. Účastníci míří do stejného cíle. „Jezdíme do Třeboně do Pergoly u sv. Víta, mám to tam rád, je tam klid a příjemné prostředí,“ osvětlil David Slanec.

Pokaždé vzniknou dvě tradiční fotografie. „První před výjezdem u motorek před hlavňovskou hospodou a druhá na molu v Třeboni,“ dodal. Zatím jezdí bez nehod. „Jen jednou na péráku upadla matka z osy zadního kola, tak jsme to opravovali a trochu se zdrželi,“ popsal na závěr David Slanec.