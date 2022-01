Most přes dálnici D3 poblíž Záluží chtějí zachovat. Město Tábor i kraj

V těsné blízkosti Tábora vede přes dálnici D3 zhruba třicet let starý most. Spojuje Tábor s místními částmi Smyslovem a Zálužím, využívají ho především zemědělci či cyklisté. Zejména zaměstnanci blízkého školního statku v Měšicích by o něj neradi přišli.

Most přes dálnici poblíž Záluží. | Foto: Deník/Jiří Dintar

Most však nemá jasně určeného majitele. Vede přes dálnici, kterou spravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), komunikace z obou stran patří Jihočeskému kraji. „Most kdysi, ještě před vznikem krajů, postavil stát. Zároveň neexistuje potvrzený převod na ŘSD, jeho majitel tak není jistý,“ upřesnil vedoucí táborského odboru dopravy Jan Pávek. Pro ŘSD by tak bylo nejsnazší most, který nebyl za třicet let své existence nikdy opravován, jednoduše zbourat. VIDEO: Obchvat Chýnova už má na části vrstvu asfaltu, nyní se buduje kanalizace „Je ale docela využívaný, především místními obyvateli a zemědělskou technikou. Však taky v okolí hospodaří statek zemědělské školy, kterou zřizuje Jihočeský kraj. Obě cesty vedoucí k mostu jsou rovněž krajské. Most je v zapeklité situaci, protože ŘSD k ničemu není, pouze mu prochází vzduchem nad dopravní tepnou,“ popsal situaci starosta Tábora Štěpán Pavlík. Protože však táborská radnice stojí o jeho zachování, sešli se její zástupci se zástupci kraje. „Prohlédli jsme si všechny souvislosti a shodli se, že most chceme určitě zachovat. Po dokončení propojky Chýnovská – Vožická bude sice průjezd přes školní statek uzavřen, ale toto rameno přes most zůstane veřejně průjezdné,“ sdělil táborský starosta a dodal, že stát pravděpodobně najde peníze na nutnou opravu mostu. Na koridoru vyrostly už i zastávky, zasklený je také podchod v Soběslavi „Jako město budeme s krajem následně hledat rozumnou formu vlastnictví a údržby,“ uzavřel. Podle Jana Pávka se nejedná o ojedinělou situaci. Podobných mostů vedoucích nad dálnicí, u kterých není jasné, komu vlastně patří, eviduje ŘSD v republice kolem patnácti.

