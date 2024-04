Most z konce 19. století u Podhradského rybníku v Chýnově na sinici I/19 půjde postupně k zemi.

Rekonstrukce mostu na průtahu Chýnovem. | Foto: Se souhlasem ŘDS

Informovalo o tom jihočeské Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na platfotmě X. Od 8. dubna je původní průtah Chýnova kvůli rekonstrukci uzavřený. Stávající most byl totiž podle mluvčího ŘSD Adama Kolouška dle provedených mostních prohlídek hodnocen jako špatný.

Konstrukce tvořená železobetonovým polorámem bude vetknutá do železobetonových základů. Oprava komunikace na předmostí se podle ŘSD týká pouze nutného rozsahu.

Chýnov čeká několikaměsíční uzavírka. Nový most postaví za 14,6 milionu

Do druhé poloviny srpna by pak měla na stejném místě stát zcela nová mostní konstrukce. Objízdná trasa vede přes nový obchvat Chýnova. Do samotného města se pak řidiči dostanou sjezdem na Lažany.