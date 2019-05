V pořadí 3. ročník Velikonoc na statku přilákal návštěvníky ze širokého okolí i několik cizinců. To jednatele společnosti, která tzv. Starý zámek vlastní, Milana Tejnora těší. „Návštěvnost určitě roste, mezi lidmi funguje zpětná vazba. Současně se setkáváme i pro dobrou věc,“ připomněl.

Starý zámek Barokní dvůr při hradu Borotín je poprvé zmiňován v roce 1557 jako poplužní čili zásobovací jednotka. Archeologický výzkum odhalil původní zdivo, které ho zasazuje až do středověku. Našli zde i keramiku z husitského období. Původně dřevěný statek byl barokně přestaven rodem Nádherných, kteří využili kámen ze sousední zříceniny. V roce 2003 byl prohlášen národní kulturní památkou. V prosinci 2009 jej koupila společnost Takelot a začala s celkovou obnovou.

Akce zaměřené na tradiční řemesla, zemědělství a farmaření zde pořádá občanské sdružení Barokní dvůr Borotín. Jeho předsedkyně Jana Čermáková přiblížila, na co poslouží výtěžek z dobrovolného vstupného.

„Připravujeme výstavbu veřejných WC. Každoročně zříceninu i statek navštíví mnoho turistů, konají se zde i svatební obřady,“ popsala.

VYSOKÉ NÁKLADY

Loni se vybíralo na špejchar, ten už má novou podlahu. Podle Milana Tejnora veřejná sbírka vynesla sto tisíc.

„To však náklady nepokryje, chceme po šesti letech dokončit opravu ovčína, kde bude muzeum, pomůže nám další dotace z Jihočeského kraje,“ přidal.

S opravami kulturní památky začal Milan Tejnor v roce 2009. „Letos v prosinci to bude deset let, akce tu děláme v rodinném stylu, zapojí se přátele, známí a příbuzní. Tak je to i s opravami pomáhá, kdo může,“ popsal.

Na renovaci poslouží i zisk z bazaru, který se během velikonoční slavnosti konal.

Od loňského roku provozují v areálu i kavárnu. „Zjistili jsme, že něco takového tu chybí, otevřeno je na jaře a v létě v podstatě denně. Proudí sem zejména návštěvníci hradu,“ doplnila Jana Čermáková.

PODPORA MÍSTNÍCH

V sobotu tu zpívající průvod vyprovodil Moranu až ke splavu. „Tam jsme ji zapálenou svrhli a přivítali tak nastupující jaro,“ dodala Milena Petrová. Následoval celodenní program v prostorách statku pro děti i dospělé.

Zazpívali a zahráli Pouličníci z Tábora, své umění předvedl Matrin Štulla s kolegou jakožto instruktoři práskání bičem z českobudějovického spolku Keltoviny.

„Podporujeme místní zemědělce a farmáře, najdete u nás stánky s domácími výrobky a sýry Farmy Borotín či jejich zvířata, marmelády a sirupy z Miličína či místní zahradnici,“ přidala Jana Čermáková. Nechyběly ani dílny, zdobení vajíček a pletení pomlázek.

Každý si vybral ze širokého sortimentu jídel sladkého i slaného ražení, nápojů teplých i chlazených, alkoholických i nealkoholických.

Děti se mohly také svézt v povozu z Jezdecké stáje Antonína Hrdiny. Farmář Jiří Pejša malým zvědavcům představil teprve dvou týdenní jehňata z vlastního chovu. Zabavil také interaktivní stánek Zemědělského svazu, drobné zvířectvo zástupců z Českého svazu chovatelů ze Sedlce Prčice či ornitologická přednáška.

Aktivní pořadatelé už připravují další akce. V sobotu 12. července na statku zahrají Babouci a na sobotu 7. září se chystá letos jubilejní 10. ročník dožínek.