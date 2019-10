Podle ředitele areálu Jaroslava Krejčího ml. bude jejich sjezdovka v regionu nejspíše mezi prvními, kde si návštěvníci zalyžují. "Technologii Snowfactory, jež vyrábí sníh i při teplotách nad nulou, úspěšně využíváme poslední tři roky. Zvýšený zájem o lyžování na Monínci potvrzuje, že to byla cesta správným směrem,“ sdělil ředitel Areálu Monínec.

Sníh, který tato technologie vyrábí, je bez jakýchkoliv chemických přísad a je založený pouze na dvou hlavních zdrojích – vodě a vzduchu. Vyrobené ledové šupinky mají teplotu -5 °C. Vzhledem k této nízké teplotě tak vytváří vlastní chlazení, díky čemuž výsledný sníh taje velmi pomalu.

Od poloviny listopadu pro veřejnost bude k dispozici horní část Hlavní sjezdovky, kterou obsluhuje vlek kotva, a dále pak lyžařská škola. Tu najdete u Hotelu Monínec a sousedící budovy Nová Javorka. Celodenní lyžování pro dospělého bude v předsezóně za zvýhodněnou cenu 480 a pro dítě za 385 korun, pokud si zájemce pořídí skipas přes e-shop. Na pokladně přímo v areálu pak zaplatí dospělý 515 korun. Cena za dítě zůstává stejná. Veřejnost bude moci v případě denního lyžování současně využít samozřejmě i levnější dvou a čtyřhodinové tarify.

V prvních týdnech se bude jezdit vždy od pátku do neděle od 9 do 16 hodin. Večerní lyžování bude vždy od úterý do soboty od 18 do 21 hodin. S plným provozem areálu se počítá zhruba od počátku vánočních svátků.

Nalevo od spodní stanice lanovky bude pro zimní sezónu nově připravený tubing. Za jednu jízdu návštěvník zaplatí 30 a například za 10 jízd celkem 200 korun. Vedle toho je tu již od loňska půjčovna a zázemí místní lyžařské školy a především pak samotný skipark, kde ti nejmenší najdou interaktivní dětské slalomy, figurky a tunely. Dětský skipark bude obsluhovat jezdící pás a malý vlek poma.

Den před oficiálním zahájením zimní lyžařské sezóny v areálu odstartuje zcela nový snowboardový projekt série Burton young punks. V pátek 15. listopadu zde proběhne akce, která má za úkol podporovat mladou generaci malých snowboarďáků. Na Monínci bude na děti čekat trať o třech překážkách za sebou. Členy poroty budou mimo jiné například i Klára Janíková nebo Kačka Vojáčková z domácího týmu Burton.