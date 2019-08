Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Sezimovo Ústí ve spolupráci s Kroužkovací stanicí Národního muzea Praha pořádala v uplynulém týdnu již 27. ročník letní ornitologické praxe.

Podle hlavního organizátora, ornitologa a pracovníka táborského odboru životního prostředí Josefa Jahelky myšlenka na průzkum zdejšího ptactva vznikla v 90. letech kvůli atraktivitě lokality. „Snažíme se jednak provádět výzkum avifauny, ale také do terénní práce zapojit i děti, mladé příznivce ornitologie a další zájemce ze strany veřejnosti,“ vysvětlil.

Na 15 odchytových stanovištích společně pracovali odborníci i děti s rodiči se zájmem o přírodu. „Sítě jsme umístili v několika biotopech – potok, rákosiny, příbřežní křoviny a les,“ upřesnil. Modrý diamant tedy lednáček říční se letos nechal chytit pouze dvakrát.

Ornitologická praxe v číslech K odchytu využili 224 metrů speciálních japonských sítí z nylonu s velikostí ok 15x15 milimetrů. Od roku 1993, kdy se letní ornitologická praxe v místě koná, okroužkovali 21 tisíc ptáků ze 77 ptačích druhů. Letos se podařilo během týdne označit na 35 druhů ptáků.

Sítě jsou v pravidelných intervalech kontrolovány, aby se ptáci netrápili nebo neporanili.

Každoročně se účastní také plánský místostarosta, lesní hospodář a milovník přírody Stanislav Vyhnal. „Nejčastějšími úlovky jsou rákosníci. Každý ptáček od nás dostane kroužek podle svých proporcí. Zjistíme biometrická data – určíme druh, pohlaví, zvážíme ho, změří se letky a ocas. Všechna data se pak zaevidují a předají centrální databázi Národního muzea Praha. Díky novým technologiím je nyní zpětná vazba mnohem rychlejší a my se tak sledujeme migraci jednotlivých druhů,“ vysvětlil.

PŘESNÍ CESTOVATELÉ

Nejčastěji v síti uvíznou sýkory, budníčci, pěnice, strnadi, ale i vlaštovky. „Naši kroužkovanci byli zastiženi v mnoha zemích Evropy, ale i na severu Afriky. Naším úkolem je sledovat avifaunu na předmětné lokalitě, pozorovat, kam až se ptáci dostanou a s jakou přesností se vrací do hnízdiště,“ upřesnil Josef Jahelka a dodal: „Zajímavé je, že jsme mohli svou činnost provádět i při výstavbě dálnice D3. V podstatě můžeme porovnat výsledky z období před výstavbou, v jejím průběhu i dnes v době jejího provozu.“

VELKÁ NÁVŠTĚVNOST

Letos neměli nouzi ani o návštěvníky. Na jejich práci se přišlo podívat přes 70 účastníků tábora Zlatá srnčí trofej, jehož organizátorem je Českomoravská myslivecká jednota a skládá se z dětí z mysliveckých kroužků, mysliveckých rodin a zájemců o přírodu.

„Byla to pro nás velmi zajímavá zkušenost, děti jsou moc rády, že se mohly účastnit. Okruh myslivosti je dost široký a k ornitologii máme hodně blízko. Nejvíce se nám líbil ledňáček. I když je to dnes běžný ptáček, tak málokdo ho může vidět takto zblízka,“ sdělila bezprostřední dojmy hlavní vedoucí tábora Martina Novotná.

Do zákulisí ornitologického výzkumu nahlédli i obyvatelé Domu s pečovatelskou službou z Plané nad Lužnicí. Podle ředitelky Terezy Jindrové, která s nimi vyrazila, si všichni odnesli nezapomenutelný zážitek. „Bylo to moc přínosné, všem se to líbilo a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí, které jsme o našich ptácích ani netušili,“ zhodnotila exkurzi.