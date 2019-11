Využili jsme prostor dětského oddělení knihovny i pódium loutkového divadélka pro improvizované předváděcí molo obklopené židlemi, křesílky a sezením všeho druhu, abychom uspokojili velký počet návštěvníků. Vystřídaly se malé i dospělé manekýnky, jedna z knihovnic se ujala moderování a bylo to veselé, lehce recesní, pohodové. Všichni jsme si odpoledne i večer krásně užili a nejedna divačka zatoužila po jedinečných šatech či sukni.

Modely budou v knihovně celý měsíc vystavené a navíc je doplnily kabelky, obaly na knihy či na tablety, taštičky na pastelky a dětské skřítkovské čapky. A protože v plánské knihovně rádi spojujeme příjemné s užitečným, věnovali jsme veškeré vstupné dobrovolné do pokladničky veřejné sbírky pro Paměť národa. Přispět do sbírky, která se už několik let konala u příležitosti Dne válečných veteránů, může kdokoliv ještě do pátku.