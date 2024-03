Divadlo Oskara Nedbala (DON) v Táboře projde ve druhé polovině letošního roku zásadní investicí. Čeká ho důležitá rekonstrukce jevištních technologií a další stavební úpravy v hodnotě 58 milionů korun.

Divadlo Oskara Nedbala v Táboře čeká rekonstrukce jevištních technologií. | Foto: Luboš Dvořák

Pro divadlo je podle mluvčího táborské radnice Luboše Dvořáka tato investice důležitá, aby se mohlo programově rozvíjet a divákům nabídlo ještě lepší dramaturgii. "Zjednodušeně řečeno, vedení divadla nechá zrenovovat to, co divák většinou nevidí. Renovace mimo jiné výrazně uleví těžké fyzické práci jevištních techniků," uvedl.

Táborské divadlo má jedno společné jeviště pro dvě oddělená hlediště. Historická část objektu z konce 19. století je v majetku města Tábora, vlastníkem novější části z roku 1965 je Jihočeský kraj, který DON zřizuje. Od letošního července do prosince budou podle Luboše Dvořáka oba sály divadla kvůli rekonstrukci jeviště uzavřeny. „Je třeba, abychom drželi krok se současným divadelním světem v oblasti technologií,“ zdůvodnila ředitelka DON Linda Rybáková.

Jeviště táborského divadla si žádá rekonstrukci, divadelní technika je zastaralá

Co se týče peněz, vše je připraveno. Zastupitelstvo města Tábora 26. února poskytlo divadlu individuální investiční dotaci ve výši 29 milionu korun. Tu samou částku uvolní Jihočeský kraj. "Z výběrového řízení vzejde stavební firma, která rekonstrukci provede. Vzhledem k tomu, že je divadlo komplexem budov odlišných vlastníků, půjde o komplikovaný projekt," pokračuje Luboš Dvořák.

Práce začnou 1. července

Stavba začne s letními prázdninami a skončí nejdříve 30. listopadu, spíše však v závěru kalendářního roku. Nové jevištní technologie nahradí původní divadelní techniku ze 60. let minulého století. Rekonstrukce se netýká koncových prvků, jako jsou světla a zvuková aparatura.

Co se za 58 milionů Kč postaví? Plánovaná modernizace podle Luboše Dvořáka mimo jiné zvýší počet, dosah a nosnost divadelních tahů. "Ty současné, které se ovládají ručně, mají nosnost omezenou. Tahy malého divadla jsou aktuálně dimenzované na maximálně 100 kg, ve velkém sále na 150 kg. Po inovaci budou motorové a každý unese 400 kg," vysvětluje.

Divadlo Oskara Nedbala v Táboře se dočká opravy historické budovy

„Rozšíří se naše dramaturgické možnosti. Budeme moci uvádět i představení, která mají vyšší nároky na scénografii,“ doplňuje ředitelka Linda Rybáková. Dnešní tahy, na něž se navěšují světla a dekorace, se ovládají ručně. Jedná se o těžkou fyzickou a někdy i nebezpečnou práci. Po rekonstrukci se bude vše ovládat přes digitální pult. Nové budou i základní prvky světelného designu včetně převěšovacích světelných baterií. Další novinkou se stane moderní inspiční systém, což je komunikační zařízení, kterým se řídí představení. Systém komunikuje s diváky i s herci.

Boční vjezd pro techniku

Součástí rekonstrukce bude nový způsob vykládání a nakládání kulis. Tento proces zjednoduší zdvihací plošina. Všechny typy dodávek (nikoli nákladní vozy) s dekoracemi díky stavební úpravě nacouvají na plošinu a zdvižením se dostanou přímo do sálu. Stávající dveře do boční Divadelní ulice se vybourají a otvor směrem k jevišti se zvětší. „Ve většině případů se nebude narušovat provoz v úzké Divadelní ulici, prospěje to okolní dopravě,“ vidí smysl úpravy starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Další novinkou se stanou nové oponové dráhy, které se budou plně ovládat elektronicky. "Jevištní technik využije nastavitelných rychlostí. Roztahování či zatahování opony může totiž při některých inscenacích sehrát roli dramatického okamžiku. Z jevištního prostoru, který se vyčistí, zmizí staré ocelové kabiny pro ovládání zvuku a světel, svou nosnost zvýší pochozí lávky," zmínil Luboš Dvořák s tím, že renovací projde také část elektrických rozvodů.

Divadlo Oskara Nedbala zahajuje sezonu. Nabídne kulturu i akrobacii

Od 1. července budou sice oba sály uzavřené, ale o divadelní zážitky diváci nepřijdou. DON se bude věnovat takzvanému imerzivnímu programu, kdy se diváci volně pohybují po prostoru a „vyzobávají“ střípky divadelního dění. Dramaturgie přesune provoz na zahradu, do klubu, galerií, foyer a do okolních objektů, jako je Benešova vila či Ctiborův mlýn.