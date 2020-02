V přísálí bechyňského kulturního domu vystavují více jak 50 modelů letadel různých kategorií. Součástí je i promítání filmů s leteckomodelářskou tématikou, letecké ukázky a možnost vyzkoušet si řízení modelů s využitím simulátoru.

Otevřeno je od pondělí do soboty od 9 do 18 hodin a v neděli potom od 9 do 12 hodin. Hromadné návštěvy nutno ohlásit minimálně den předem na telefonu 777 675 953.