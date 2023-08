Místo šedivé stavby krajina plná stromů, i tak může vypadat budova technického zázemí na sídlišti. Regenerace výměníkových stanic v Táboře nabrala obrátky. Společnost Bytes spravující tento majetek přizvala ke spolupráci umělce pod značkou JayHill.art, kteří nyní malují například objekt v Husinecké ulici. Jejich dílo je k vidění ale už třeba v podchodu v místní části Měšice. Spolupracovali také na malbách v nedaleké Soběslavi.

Mladí umělci dostávají v Táboře šanci. Velkoplošnými graffiti zdobí šedé zdi | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

„Děkujeme tvůrcům, doteď jsme koukali na oprýskaný, rezavý výměník. Je to krásná změna,“ hodnotí obyvatelé Husinecké ulice nedokončené dílo vystavené na sociálních sítích. „Nádhera to jsou prostory pro šikovné malíře, ještě nějakou krásnou zeď se zvířátky, to byste nám udělali radost.“ „Tyhle výtvory neomrzí, je to hezké,“ dodávají další Táboráci.

Nejdřív břečťan

Firma Bytes zajišťuje správu a údržbu nemovitostí, provoz tepelného hospodářství včetně dispečinku, zajišťuje provoz kotelen, výměníků a tak podobně. Jejím unikátním projektem v rámci republiky byla například zelená střecha na panelovém domě na sídlišti Nad Lužnicí v Táboře.

Jak zmiňuje jednatel společnosti Bytes Tábor Ondřej Semerák, tak rozsáhlé graffiti vzniká poprvé. „První mnohem menší pokus byl při zateplení domu v Kvapilově ulici, kde byl roh budovy původně porostlý břečťanem. Při zateplení bylo nutné tento břečťan odstranit a z důvodu možného narušení nové fasády ho dále nevysazovat. Jelikož si však na něj obyvatelé zvykli, pokusili jsme se ho tam alespoň graficky decentně znázornit,“ přibližuje podobnou akci.

Regeneraci výměníkových stanic Bytes podle Semeráka připravoval delší dobu. „K tomu bylo nejprve nutné získat budovy od původního vlastníka a zároveň zřizovatele – města Tábora – do trvalého vlastnictví,“ vysvětluje s tím, že v loňském roce se to díky rozhodnutí zastupitelstva podařilo.

„Vlastně nyní první opravou budovy výměníkové stanice VS 26 na Kopečku v Husinecké ulici plníme svůj slib, který jsme tehdy zastupitelům dali,“ zmiňuje Ondřej Semerák.

Návrat stromů jinak

Prvotní nápad na grafickou úpravu této výměníkové stanice vzešel z toho, že objekt samotný původně zakrývaly vzrostlé stromy. „Bohužel během výměny parních rozvodů společností C-Energy bylo nutné tyto stromy pokácet a jelikož je kolem celé výměníkové stanice ochranné pásmo, nemohli jsme je nahradit. Proto jsme chtěli alespoň trochu vrátit dotčeným obyvatelům nějakým způsobem trochu zeleně, na kterou byly zvyklí,“ uvádí jednatel Bytesu. „Na budově jsme ještě chtěli instalovat zelenou střechu, avšak toto nám statik z důvodu zatížení nedoporučil,“ dodává.

Grafiku chtěli zadat lokální firmě. „Inspirovali jsme se grafickým provedením podchodu do Měšic a kontaktovali jsme umělce z místní skupiny sdružené kolem společnosti JayHill.art, se kterými jsme začali spolupracovat,“ uvádí s tím, že kompletní odhadovaná cena za velkoformátové dílo se pohybuje od 150 do 200 tisíc korun.

Těší jej velké množství kladných ohlasů. „Čekali jsme určitou kontroverzi, přeci jenom se to nemusí líbit všem, ale zatím skutečnost kladně předčila naše očekávání. Již nyní na Bytesu diskutujeme nad dalším projektem, do kterého bychom se, pokud nám to finanční možnosti dovolí, pustili v příštím roce na Blanickém předměstí. Zde předpokládáme uplatnění zkušeností ze současné akce a provedení trochu jiného tématu. Na vlastní návrh budeme mít s JayHill.artem celou zimu,“ podotýká Semerák.

Umělcům přibývají zakázky

Na malbě v Husinecké ulici pracují dva umělci z JayHill.art Michal Zvěřina a Ondřej Kudláček. Kvůli počasí se akce pozdržela. „Dílo jako takové ještě není zcela hotové, ještě budeme malovat tuto sobotu a pak, až se vrátíme z dovolené,“ popisuje za autorskou dvojici Zvěřina.

Společnými silami už zkrášlili po dohodě s osadním výborem například podchod pro pěší u autobusových zastávek v Měšicích na Svatou Annu. „Tam jsme loni na podzim vytvořili takovou pestrou směs všeho pro potěšení dětí i dospělých. Najdete tam třeba rozkvetlou louku, stromy a další líbivé motivy,“ naznačuje umělec.

Pod značkou JayHill.art (v překladu Sojčí vrch, Sojčák) tvoří pánové ze sídliště Nad Lužnicí oficiálně čtvrtým rokem. „Malujeme ale už asi pětadvacet let. V Husinecké ulici vzniká graffiti s přírodními a krajinářskými motivy. Budou tam hlavně stromy, protože historicky tu bývala alej. Připravili jsme vizualizace, které nám schválili a my je nyní realizujeme,“ zmiňuje Michal Zvěřina.

„Jsme rádi, že můžeme prezentovat naší práci takto na veřejnosti a mluví se o nás. Máme toho teď hodně a je super, že se to líbí lidem,“ uzavírá. Hotovo by mělo být do konce srpna. Dalším projektem pro příští rok má být již zmiňovaný výměník u bývalé pekárny Domita na Blanickém předměstí v Táboře, další zakázky od JayHill.art zvažuje také teplárenská společnost C-Energy, která vlastní několik dalších tepelných výměníků ve městě.

V Táboře už před časem vzniklo několik zdařilých legálních graffiti. Například společnost EG. D podporuje streetart a nechává vymalovat trafostanice už od roku 2015, díky ní jeden objekt v Údolní ulici zdobí postava vynálezce Františka Křižíka, toho vytvořilo kreativní studio Ó design z Českých Budějovicích, na sídlišti Nad Lužnicí i v Korandově ulici zase lze potkat táborského vojevůdce Jana Žižku z Trocnova, u ZŠ Zborovská potom hokejistu.