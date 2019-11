Než se v centru BejVák ve Světlogorské ulici zabydlí první pracovníci a klienti, prostor čeká rozsáhlá rekonstrukce. Plánované práce přiblížil ředitel Cheironu Roman Varga. „Je třeba vybudovat nová sociální zařízení, vybavit místnosti pro tanec i hudbu a vymalovat. S renovací pomáhají dobrovolníci, ale i materiál stojí dost peněz,“ vysvětlil.

DLOUHODOBÁ PODPORA

Místostarosta Olga Bastlová aktivity tohoto směru oceňuje. „Město Cheiron podporuje různými směry, ať jde o poskytnutí nemovitostí či finanční prostředky,“ popsala. Spolupráce spočívá také v záštitě či propagaci akcí. „Společné akce vznikají skrz odbor sociálních věcí,“ řekla.

Podle fundraiserky Terezy Pacalajové investice do komunitního centra činí 300 tisíc, v prostoru o výměře 400 metrů čtverečních jsou v nájmu. „Na Sojčáku máme jen terénní službu. V zimě nám slouží díky městu místnost ve škole, ale ta nepokryje poptávku,“ naznačila.

Na sídlišti žije mnoho mladých lidí, kterým chybí lukrativní činnost. V rámci komunitního plánování, proto návrh na vybudování klubu obstál.

Organizace Cheiron T má více než dvaadvacetiletou tradici v práci s dětmia mládeží. Poskytuje sociální služby ve svém sídle v Děkanské ulici nedaleko Žižkova náměstí.

PREVENCE I SETKÁNÍ

Centrum zde funguje denně a průměrně ho navštíví pětatřicet dětí ve věku od 6 do 26 let. Nabízí jim účast na různých preventivních programech zaměřených na bezpečný sex či rizikovost návykových látek. Mimo to zde mají útočiště, kde se mohou doučovat, dostanou zde ale také podporu v jakékoliv životní situaci.

„Pro ty, kdo nemají stoprocentně funkční rodinné zázemí nebo třeba vztahy v partě či s partnerem, je Cheiron útočiště, kde mohou svá životní dilemata a problémy řešit. Stejným způsobem bude fungovat i centrum BejVák na Sojčáku,“ osvětlila vedoucí sociálních služeb Lucie Šebánková.

NEOCENITELNÁ PRÁCE

Význam této služby si plně uvědomují i v zastupitelstvu města.To potvrdila také místostarostka Michaela Petrová. „Ve srovnání s jinými městy máme minimální problém s dětmi a mládeží z vyloučené lokality. Cheiron neocenitelně pomáhá dospívajícím, kteří nemají to štěstí žít v „běžné rodině“ a nemají rovné podmínky s ostatními, aby obstáli v dnešní společnosti,“ míní.

Od listopadu do ledna se prostor v ulici Světlogorská upraví do finální podoby a zároveň poběží kampaň na podporu jeho otevření. Přispět může i veřejnost jak finančně, tak třeba nabídkou vlastní práce.

„A pokud jste zvědaví a chcete BejVák vidět ještě před dokončením, můžete sem přijít nasát adventní atmosféru na divadelní představení od Víti Marčíka mladšího – Vánoční příběh. Uskuteční se v pátek v půl šesté,“ zve ředitel Roman Varga.

Příběh z praxe



Desetiletá Daniela se svěřila pracovnici, že ji obtěžuje neznámý člověk přes sociální síť Facebook. Dotyčnému profilu potvrdila žádost o přátelství a od té doby jí chodily vulgární zprávy a žádosti o fotky. Pracovnici vše ukázala a po rozhovoru svolila ke kontaktování babičky, u které je v péči. Celou situaci jsme probrali dohromady s dívkou i babičkou, které byly následně pracovnicí klubu doprovozeny na policii, aby situaci nahlásily. Daniela si uvědomila nástrahy sociálních sítí. Téma se otevřelo u ostatních dětí a byly varovány další dívky, mezi kterými už byly potencionální oběti (již měly daný profil také mezi přáteli).



Jméno klienta bylo z důvodu anonymity pozměněno.