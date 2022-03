„Zájem našich fanoušků a příznivců nás opravdu mile překvapil. Vítězné jméno Tamara nám navrhlo 144 lidí, všechny čeká odměna. Získají rodinnou vstupenku do táborské zoo, knihu podle vlastního výběru a také VIP účast při křtu mladé zubří samice, který se uskuteční v sobotu 23. dubna. Při něm budou mít jedinečnou možnost Tamaru osobně nakrmit,“ říká ředitel zoo Evžen Korec.

Zubr evropský, největší zvíře, které kdy žilo na našem území, pokud neuvažujeme vyhynulého mamuta. Zubr je o něco menším příbuzným severoamerického bizona a býval po staletí přirozeným vládcem lesů na území českých zemí, dokud ho v raném novověku člověk nevyhubil. Jen díky systematické mezinárodní spolupráci soukromých chovatelů a zoologických zahrad se podařilo největší suchozemské obratlovce Evropy zachránit. Na přítomnost zubrů na našem území dodnes upomínají i místní názvy některých českých obcí i erby šlechtických rodů.

Výherci se nyní musí o svou výhru nejpozději do 13. března přihlásit na webu https://bit.ly/zubr-tamara, kde si zároveň vyberou konkrétní knihu z nabídky zoo. Ti, kteří se svým tipem do vítězného jména netrefili, nemusí zoufat. V táborské zoo se letos narodilo ještě jedno zubří mládě, tentokrát sameček. Nyní proto mohou zájemci posílat návrhy na jeho jméno.

Tři jména už jsou ale obsazená – Tábor, Taran a Tajfun. Jinak necháváme volné pole fantazii,“ podotýká ředitel Korec a dodává, že na autory vybraného návrhu čekají stejné ceny, jako v případě Tamary.

„Program zpětného návratu zubra evropského do české přírody je klíčovým programem táborské zoologické zahrady, jejímž hlavním posláním je ochrana ohrožených druhů zvířat. Chceme u nás pravidelně odchovávat mláďata, která budou vypouštěna do přírodních rezervací, jak u nás v Česku, tak i v Evropě. K dnešnímu dni jsme už odchovali celkem osm mláďat,“ zdůrazňuje ředitel.

Zoologická zahrada v Táboře se reintrodukci zubra evropského, tedy jeho návratu do přírody, věnuje od roku 2016, kdy nejprve v květnu přivezla čtyři samice takzvané nížinné linie zubra evropského. Do nového výběhu v táborské zoo byly na začátku května roku 2016 vypuštěny dvě zubří samice, tehdy téměř dvouletá Usjana a čtyřletá Uselina, které byly přivezeny z německého soukromého chovu v Usedomu. Krátce poté byly do zoo transportovány další dvě mladé samice narozené v roce 2015 – Norisa a Norma – z norimberské zoo. Tyto samice na konci roku 2016 doplnil chovný samec Poczekaj, který 22. listopadu přicestoval z polských Niepolomic.