/ROZHOVOR/ Na jedné straně nenápadná, na druhé straně je jí všude plno. To je Jihočeška Tatjana Buriánová, členka Základní kynologické organizace ve Veselí nad Lužnicí, vícenásobná reprezentantka České republiky v kynologické disciplíně stopování. Před týdnem se vrátila z letošního mistrovství světa stopařů, které se konalo v Německu. A Čechům se opravdu dařilo, domů přivezli bronz v družstvech.

V obrovské konkurenci si 3. místo v jednotlivcích "vyčuchal" Tibor Knoflíček s německým ovčákem Xarem z Daskonu, 8. příčka patřila Tatjaně Burianové s ovčandou Darkou King Adventure a o 9. a 10. místo se podělila Iva Lžičařová s Darou Abalio. Tatjana Burianová startovala na mistrovství světa stopařů FCI IGP FH již pětkrát. A jak v rozhovoru pro Deník říká, ze sportovní kynologie jí nejvíc učarovala právě stopařina.

Ještě jednou gratuluji k 8. místu na mistrovství světa stopařů a bronzu pro český tým v družstvech.

Moc děkuji! To potěší…

Jak dlouho se věnujete sportovní kynologii a stopařině?

Když nepočítám pudlíka Aidu, se kterým jsem složila zkoušku ZZO před 45 lety, tak jsem začala se sportovní kynologií v roce 1994 s německým ovčákem Bady Stříbrné doly. To on mě naučil chodit po polích a loukách na konci desetimetrového vodítka… (Tím myslí stopovací šňůru, která se na stopách používá - pozn. autora)

Není to vaše první účast na tomto světovém šampionátu stopařů. Prosím, přibližte čtenářům, kolikrát jste již "na světě stopařů" startovala a jak dopadla.

Tak celkem jsem na mistrovství světa stopařů startovala pětkrát. Po prvé to bylo v roce 2005, kdy se mému Badymu povedlo nás kvalifikovat na MS stopařů v Grosuplje ( Slovinsko). Z 33 účastníků splnilo limit pouze 9, a my jsme mezi ty úspěšné nepatřili. Skončili jsme pod čarou, na 16. místě se 123 body. To bylo už mému Badymu 11,5 roku.

Co čeká na psovody na mistrovství světa stopařů IGP FH: Na závodníky čekají dvě těžké stopy, které "našlape" cizí osoba, v kynologickém slangu kladeč. Každá ze stop má délku 1800 kroků, vypracovává se tři hodiny po jejím našlapání. Ještě je ztížená tím, že půl hodiny před jejím "zvednutím" ji ve dvou místech překříží další osoba. Kladeč mění směry v pravých a ostrých úhlech, udělá i jeden oblouk. Ve stopě je položeno sedm předmětů kladeče, které musí pes najít a označit. Stopa je pro psa náročná jak fyzicky, tak i psychicky. Velký vliv mají na její vypracování povětrnostní podmínky, silná vítr, vedro a podobně. A také terén, neboť se pach jinak drží třeba v trávě, osení či na oranici. Navíc pes při práci nedostává žádnou motivační odměnu.

Za druhou účast na MS stopařů vděčím mé další psí parťačce Hikary Venušina sopka. Ta mně přinutila závodit i na Mistrovství České republiky německých ovčáků, kde jsme se umístily na 24. místě a na mistrovství České republiky, kde jsme získaly 1. místo za nejlepší stopu… Pak v roce 2013, 2014 , 2015 a 2016 se nám opakovaně zadařilo získat 1. místo a ocenění Mistra republiky a následnou delegaci na "svět".

Poprvé jsme s Hikary zabodovaly v Oberdole (Německo), kde jsme získaly 182 bodů a 13. místo, další mistrovství světa se konalo v Dmitrovu (Rusko). Tam únava a stres z cesty letadlem se podepsala na našich psech a druhé stopy na rašelině jsme nedokončily.

V roce 2016 se konalo MS na Ukrajině. Bylo extrémně horko a suchá hlína. Naše feny podaly dobré výkony. Hikary 86 a 93 bodů (vždy ze 100) stačilo na 12. místo. Bohužel, to bylo naše poslední mistrovství.

Na podzim na M ČR Hikary podala svůj standardní výkon a opět se kvalifikovala na svět, ale přetržené kolenní vazy jí zabránily v účasti.

Teď mám třetího německého ovčáka, který mi měl dělat pouze parťáka na procházky. Byl to vlastně dárek spolupracovníků při odchodu do důchodu. Dík kolegové! Moje Darka King Adventure udržuje moji kondici nejen na procházkách, ale i v kynologický soutěžích. Opět mám fenku s neskutečnou chutí pracovat. I ona mi splnila sen podívat se mezi světovou špičku stopařů. A nejenom, že obstála v takové konkurenci, ale vystrkala mě ve družstvech na bednu! V jednotlivcích jsme obsadily 8. místo s 181 body a za Českou republiku to vyneslo 3. místo.

Asi tou veledůležitou součástí vaší dvojice je samozřejmě čtyřnohá parťačka. Můžete ji představit a jak se s ní pracuje?

Darka je velice vnímavé stvoření, je mimořádně pracovitá. Splnila zkoušky IGP1-3, na MČR stopařů byla při své první účasti hned třetí, další rok opět nezklamala a 3. místo nám vyneslo účast na mistrovství světa. Ta holka mě vždy na závodech a zkouškách podržela. Neustále mě mile překvapuje. Je na mě, abych jí to nezkazila. Darka je napojena na mé pocity a soustředění, takže pochvala a pokárání při práci na stopách musí být velice vyvážená. Je tak trochu "prdlá" každá moje chyba se dlouho a těžko napravuje. Ona se nenarodila jako stopařka. Ona se to naučila, aby mi udělala radost. Je tak neskutečně pilná a chápavá!

Pejskaři říkají, že každý pes je úplně jiný. Jak byste si jednoduše srovnala současnou vaši stopařku Darku King Adventure s tou předchozí Hikary Venušina sopka?

Ha, no to je fakt. Darka a Hikary jsou naprosto rozdílné povahy… Hikary byla introvert, nehrála si ani jako štěně. Byla vážná a rozumná. Obrany nebyla hra, rukáv ji nezajímal, ale figurant byl kořist! Hlavně bez rukávu (úsměv). Ale stopy byly její doména. Narodila se s nosem na zemi. Odtrhnout ji ze stopy bylo obtížné.

Darka je živel, vše je sranda. Je milá ke psům i k lidem. Když se cvičí, je to pro ni zábava, jen když je psovod v pohodě! Do všeho jde po hlavě. Její předností je její chuť pracovat a nesmírná snaha vyhovět mým přáním.

Věnovala si se i dalším odvětvím sportovní kynologie?

Snažila jsem se. Obě feny splnily vrcholové zkoušky IGP3, které se skládají ze tří disciplín: stopy, poslušnosti a obrany. A jak jsem již říkala, s Hikary jsem se účastnila i mistrovství.

S Darkou jsem cvičila i u záchranářů v Netolicích, ale zdraví mi nedovolilo pokračovat. Dnes se už nepokouším konkurovat mladším psovodům ani na závodech IGP.

A proč u vás nakonec zvítězila stopařina?

Důvodů je víc. Stopařina mi učarovala. Kouzelná rána na loukách… Jen já a můj psí parťák a to kouzlo, když pes jde po stopě s takovou jistotou, tam kde není po stopě vidět ani náznak a ten pocit, když máme oba radost z nalezeného předmětu.

Další důvod je ten, že na stopách můžete pracovat již s malým štěňátkem a až do pokročilého stáří psa i psovoda. A zdá se, že lze i soutěžit a uspět i na mistrovství světa bez ohledu na věk.

Můžete ještě přiblížit, co obnáší trénink stop a jak složitá je cesta na pomyslný olymp psů stopařů?

Trpělivost, našlapané kilometry, sledovat práci svého psa a přemýšlet kdy a proč dělá chyby (tedy, chyby z pohledu zkušebního řádu).

No a otázka závodů je nejen o připravenosti psa na nejrůznější terény, počasí, záludnosti na stopě v podobě skotačících zajíčků, splašených srnek, ale také na klidu a soustředění psovoda a na tom, jak se váš psí parťák dokáže v dané situaci koncentrovat na práci v ne zcela běžných podmínkách. Tak nějak, musíte ty stopy oba milovat.

A na závěr, jaké máte plány do budoucna? Krátce po příjezdu domů z mistrovství už jste pilně trénovala, tak kam dál?

To nebyl trénink! To byl průzkum škod po mistrovství. Každý závod, kdy nelze korigovat nežádoucí činnost, a hlavně nelze mladého psa na stopě odměnit, přináší nutnost tyto chyby opravit, případně změnit něco v tréninku.

A plány do budoucna? V sedmdesáti je to budoucno tak trochu neperspektivní. Ale když nám pánbůh zdraví dá!? To víte, že budeme chodit po té naší krásné zemi, kochat se přírodou a šlapat stopy. A když se zadaří, tak i na závodech.