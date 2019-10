Petra Křivková-Svoboda, rodačka z jihočeské Soběslavi a oblíbená moderátorka TV Nova také zavzpomínala pro Deník na zesnulého zpěváka.

Petra Křivková-Svoboda měla tu čest setkat se s Karlem Gottem. | Foto: Instagram Petra Křivková-Svoboda

„Karla Gotta jsem měla tu čest poprvé osobně potkat zhruba před patnácti lety. Jako začínající redaktorka jsem ho požádala o rozhovor a on mě pozval přímo do domu Na Bertramku, (snímek s knihovnou v pozadí), což pro mě byl velký zážitek. Bylo úžasné, že přistupoval ke všem lidem stejně, ať to byly známé osobnosti nebo lide, které vůbec neznal,“ popsala.