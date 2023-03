Předlohou epizody Smrt hoteliéra, jejíž scénář napsal Jan Stehlík a natočil ji režisér Jiří Chlumský, byl skutečný případ. „Námět psal plzeňský detektiv František Müller a vycházel z jedné tamní vraždy. My jsme ji přenesli do Českého Krumlova,“ přiblížil producent s tím, že to je dějově v podstatě jednoduchý případ a že motiv zločinu se nese spíše v emotivnější rovině: v kanceláři najdou zavražděného šéfa hotelu a zároveň nechvalně proslulého lichváře. Někdo ho zastřelil jedinou ranou zezadu do hlavy. Měl mnoho nepřátel a mezi podezřelými jsou hlavně jeho dlužníci.