„Instalace baterií v energetickém zdroji C-Energy je typickou ukázkou toho, jak mohou moderní technologie pronikat do tradičních oblastí průmyslu. Napojení baterií na fosilní zdroj výroby energie je poměrně novou myšlenkou, přináší však řadu výhod a věřím, že se toto technické řešení brzy uplatní i v dalších zdrojích v České republice,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Ministr také okomentoval téměř dvou miliardovou investici: „Mají zde podmínky, odběratele, průmysl…Jsem rád, že i ministerstvo mohlo přispět. V každém případě je to investiční počin správným směrem,“ kvitoval.

Největší bateriové úložiště má výkon 4 MW a kapacitu 2,5 MWh. Jednatel C-Energy, Ivo Nejdl, jej přiblížil: „Elektroautem byste s touto kapacitou dojeli z Tábora do Kambodži. Je to první řádně postavené bateriové úložiště v České republice, první plně funkční a ukazuje cestu, kterou by se Česká republika mohla dát v moderních technologiích v energetice,“ sdělil.