„My jsme pěstitelská pálenice, která zpracovává ovoce a kvasy dovozené od pěstitelů, tedy od lidí kteří mají zahrádky. Musí doložit, že ovoce vypěstovali sami. Uvedou katastr, kde mají zahradu. My ovoce zpracujeme na ovocnou pálenku. Výhoda pěstitelského pálení je ta, že je tam poloviční spotřební daň na líh oproti normálnímu prodeji lihu,“ vysvětlil Milan Průša, který ročně zpracuje desítky tun ovoce. Výrobní sezóna v Samosolské pálenici začíná prvního července a končí na konci června. „Fakticky se sezona rozjíždí září, říjen a ovoce bereme do půli listopadu. Pálil jsem zatím málo, asi čtyři dny. Na zájem si nemůžeme stěžovat, i když konkurence je v okolí velká,“ zamýšlí se.

Zákazníci přiváží na zpracování různé druhy ovoce. „Jsou to švestky, blumy, ranné švestky, špendlíky, mirabelky… Běžně je v tuto chvíli nejvíce jablek, letos je ale hodně švestek kupodivu. Nejsou vůbec hrušky. Většinou je to tak, že více jak polovinu tvoří jablka a zbytek jsou švestky a ostatní ovoce. Letos je to půl na půl,“ míní. Zájemci si pro pálenku přijíždí prý z Jindřichohradecka, Veselí nad Lužnicí, Soběslavska a i z Prachaticka.

Ovoce přijímá pan Průša některé dny v týdnu. Ve firmě mu pomáhá syn. „Když se začne pálit, tak tu bývám na to sám, syn je v práci. Pro mě to jsou šestnáctky i delší směny. Prvně musím natáhnout ovoce z kádě do kotle, pak zapnu kotel. Musím hlídat teploty a lihovitost," přibližuje proces.

Pro zákazníky v Samosolské pálenici vyrábí padesátiprocentní pálenky. „Většina lihovin, pokud si je jdete koupit, se pohybují okolo čtyřiceti procent. Ovocná pálenka se dělá okolo padesáti procent a více. Má být čirá, proto se to ředí na padesát procent,“ přemítá. Za léta zkušeností si majitel všímá, že Jablkovice je nejlepší ze starých jablek. „V té pálence zůstává chuť. Pálili jsme třeba i černý bez, ale to není úplně dobré,“ poznamenal muž, který alkohol koštuje pro svůj přehled. „Jednou mi zákazníci přivezli kvas a když jsme to natáhli do kotle a ohřáli, tak jsme zjistili, že jeden kvas byl v sudu od nafty. Takže jsme to museli vylít, propařit, zavolat celníky…,“ vzpomněl na nemilou zkušenost.

Shnilé ovoce naštěstí lidé nepřiváží. „Ti, co sem jezdí, tak už pochopili, že se to nevyplácí. Ženy z rodiny vše stejně ještě přebírají,“ dodává. Zákazníci si od něho berou běžně pět až deset litrů pálenky. Někdo i více. „Je to limitováno na domácnost třiceti litry čistého lihu,“ říká k množství.