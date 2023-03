Marie Paukejová.Zdroj: archiv Marie PaukejovéSama vstoupila do obnovené sociální demokracie už v listopadu 1989. „Můj strýc Navrátil (z Humpolce) byl velký sociální demokrat,“ říká Marie Paukejová ke svému vstupu do politiky. Pochází z Humpolce, ale žila už v Budějovicích, když jako sociální demokratka při volbách do Federálního shromáždění, za ČSFR, oslovili Miloše Zemana. „Poprvé jsme za ním jeli s Vaškem Svobodou, to byl Budějovičák, aby za nás kandidoval. Miloš Zeman nám dal svou knížku Naše posttotalitní krize a její možná východiska a řekl, ať se s ní seznámíme a pokud budeme s jejími závěry souhlasit, že za nás bude kandidovat,“ vzpomíná Marie Paukejová.

Doplňuje, že na jihu Čech byla silná tradice sociálně demokratických osobností, které odmítly po roce 1948 vstoupit do KSČ po násilném sloučení dvou levicových stran. Připomíná například Libora Maška, který se po roce 1989 do soc. dem. vrátil po 40 letech! Ale ve straně existovalo několik křídel. „My jsme v sociální demokracii na jihu nebyli příznivci předsedy profesora Horáka,“ doplňuje Marie Paukejová k tehdejší situaci v ČSSD. V roce 1992 na jihočeskou kandidátku do celostátních politických reprezentací získali i profesora Zdeňka Jičínského nebo Petru Buzkovou. Mezi jihočeské sociální demokraty tehdy patřili třeba Vladimír Špidla nebo Eduard Zeman.

Když prezident navštívil jižní Čechy, dostal rybářský prut i husitský kalich

V roce 1993 se pak Miloš Zeman rozhodl, že vstoupí do sociální demokracie. Vstupoval v Suchém Vrbném. Později se stal jejím úspěšným předsedou. „Sociální demokracii jasně ukotvil. Je to nesmírně cenný člověk,“ říká Marie Paukejová a vzpomíná, jak spolu byli v Americe na sjezdu Socialistické internacionály. „Vyšvihnul tam projev v angličtině,“ připomíná Jihočeška všeobecné znalosti Miloše Zemana a znalost angličtiny. „Je hodně přímý a velmi čestný,“ dodává s tím, že Miloš Zeman má podle jejího názoru silné levicové cítění.

Útoky na Zemana obrečela

Za dlouhé roky přátelských vztahů se nastřádala i spousta vzpomínek osobního rázu. Například když letěli do New Yorku na jednání Socialistické internacionály v roce 1996, nezbylo Miloši Zemanovi, jinak známému kuřákovi, aby se obešel bez cigaret. Podle Marie Paukejové to ale zvládl v pohodě. Horší pro něj bylo, že musel mít kolena u brady, protože se svou výškou se nevešel do sedadla…

A Jihočeška připojuje i jinou drobnost. „Dokonce jsem i chovala jeho dceru, když se narodila,“ připojuje další doklad přátelských vztahů. To ještě Miloš Zeman bydlel v ulici Na Výtoni v Praze v malinkém bytě.

KVÍZY: Jste opravdický znalec jižních Čech? Otestujte se v našich kvízech

Pokud se týká ČSSD, v té už dávno nejsou. Marii Paukejovou vyloučili v roce 2006 (nesouhlasila s některými rozhodnutími zastupitelského klubu v Budějovicích). Miloš Zeman se rozloučil se sociální demokracií v roce 2007, nesouhlasil s tím, kam se strana programově začala ubírat. „On je keynesiánec, typickej,“ zdůrazňuje Marie Paukejová k teorii, kdy má stát investovat v době krize, aby podpořil ekonomiku a v časech vzestupu ekonomiky se má snažit šetřit na horší časy.

Miloše Zemana pak nejen jihočeští příznivci navštěvovali na Vysočině, když odešel na dlouhé roky z politiky. V kontaktu byla Marie Paukejová s Milošem Zemanem i později za jeho prezidentství. Podpořil například záměr postavit v Českých Budějovicích hospic, což Marie Paukejová dlouhodobě prosazuje. A samozřejmě s ním cítila i nedávno v době těžké nemoci. „Teď, když na něj tak hnusně útočili, tak jsem to obrečela,“ říká Marie Paukejová a těší se, že Miloše Zemana navštíví v jeho nové kanceláři, kterou chce po odchodu z úřadu prezidenta otevřít v Praze na Malé Straně.