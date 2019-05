Pokud jste viděli film Hastrman nebo Santiniho jazyk, tak pravděpodobně víte, že je autorem jejich předlohy. Čerstvý padesátník vystudoval moderní filologii, v současnosti pracuje jako šéfredaktor v nakladatelství Argo. Napsal celkem patnáct knih, které byly přeloženy do angličtiny, korejštiny, němčiny či španělštiny. Pochází z dvojčat a má syna a dvě dcery.

Prozaik zaujal čtenáře už debutem z roku 1998 Poslední tečka za rukopisy, který vydal pod pseudonymem Josef Urban. Následovaly romány Sedmikostelí, Hastrman - cena Magnesia Litera za prózu, dále Stín katedrály či Santiniho jazyk. Jeho tvorbu ovlivnil zpočátku anglický gotický román, který si upravil k obrazu svému a vznikla osobitá tvorba.

Od začátku roku 2006 píše knihy zasazené do konkrétní doby, ať je to Lord Mord, Praga Piccola, nebo obsahující tajemství jako Boletus Arcanus a další. Zatím posledním kusem je román Závěrka z roku 2017, který zasadil do přítomnosti.