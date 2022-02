Vyhoštění a opuštění země

Jak zmínil policejní mluvčí Jiří Matzner, v listopadu 2020 došlo na základě judikatury soudu ke změně řešení případů cizinců, kteří vstoupili nebo pobývali na území České republiky v rozporu s ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví. „Byl jim ukončen přechodný pobyt na území. Loni to bylo o 40 případů více než v roce 2020,“ shrnul s tím, že šlo celkem o 74 cizích státních občanů.

Přibylo také cizinců, kteří měli náš stát opustit díky rozhodnutí o povinnosti opustit území ČR. „V roce 2021 bylo o 25 vydaných rozhodnutí o povinnosti opustit území ČR více než v roce předchozím,“ dodal s tím, že šlo o 35 cizinců.

Grafika. Státní příslušnost nelegálně pobývajících cizinců v Jihočeském kraji v roce 2021.Zdroj: Deník

Kontroly ubytoven i v zaměstnání

Příslušníci jihočeské cizinecké policie loni provedli celkem 13 912 kontrol cizinců na území kraje, z toho 8 712 pobytových kontrol. „Předmětné kontroly se provádějí v místech, kde lze předpokládat výskyt cizinců, například v ubytovacích zařízeních, tržnicích, na vlakových a autobusových nádražích, ale také v provozovnách, firmách nebo stavbách, kde mohou být cizinci zaměstnáni a v neposlední řadě na pozemních komunikacích, kde lze předpokládat pohyb cizinců s nelegálním pobytem na našem území,“ vysvětlil major Matzner.

Padělání dokladů i PCR testů

Policisté také odhalili 33 kusů padělaných dokladů. „Šlo zejména o průkazy totožnosti občanů členských států Evropské unie, nejčastěji Rumunska a Litvy. Doklady zneužívají především občané třetích státu, loni padělané doklady jsme zajistili u státních příslušníků z Ukrajiny a Moldavska,“ dodal.

Policisté také často odhalili padělané řidičské průkazy, které nejčastěji předkládali občané Ukrajiny. „Kromě těchto padělků jsme minulý rok zajistili i další falešné dokumenty, V roce 2021 se jednalo se i o osvědčení o registraci vozidla, otisk razítka spediční firmy, ale také o několik lékařských potvrzení o provedeném PCR vyšetření na detekci covid-19,“ vyjmenoval Matzner.

Od sousedů: rekordně infekcí, kácení dálničního mostu, očkování v bordelu

Případy z jihu

V úterý 19. ledna 2021 na Táborsku po otevření kamionu mezinárodní přepravy nalezli v jedné z firem celkem šest mladých cizinců. Na místo vyjížděla policejní hlídka, vzápětí se dostavili také táborští kriminalisté a příslušníci cizinecké policie. Jak tehdy informoval policejní mluvčí Miroslav Doubek, muži u sebe neměli žádné doklady. „Prvotním šetřením policisté zjistili, že se jedná o pět osob z Afghánistánu a jednu z Pákistánu. Tři muži byli ve věku do osmnácti let, dle českých zákonů tudíž mladiství, další tři již dospělí, a to ve věku do 22 let,“ uvedl Doubek.

Podobný případ se stal na Strakonicku v úterý 9. března 2021. Jak tenkrát sdělila policejní mluvčí Jaromíra Nováková, podezřelým se stal řidič kamionu (49) cizí státní příslušnosti. „Ten přijel do objektu jedné vodňanské firmy a při oplachtování návěsu vyskočila z nákladového prostoru skupinka mladíku a dala se útěk,“ přiblížila.

Dohledal je pes

Migranti utekli přes plot a skrývali se v nedalekém porostu, na místo vyrazil policejní psovod s německým ovčákem Alanexem a postupně je díky pachovým stopám vypátral. „U krmelce se skrývali dva cizinci, zbytek skupiny nalezli o dvě stě metrů dál za strání,“ shrnula Nováková.

Jihočeské muzeum ovládly orchideje. Podívejte se na jejich krásu

Vyšetřování případu ukázalo, že šlo o mladistvé muže pocházející z Afganistánu. "Kamion, kterým přijeli, směřoval do České republiky z Rumunska. Ani jeden z mladíků neměl platné doklady, které by je opravňovaly k pobytu na našem území,“ poznamenala mluvčí.

Schování na podvozku

K dalšímu případu došlo v pátek 23. července na Budějovicku. Ten den dopoledne přijal operační důstojník informaci, že v jedné z firem u Českých Budějovic vystoupili z podvozku nákladního vozidla tři muži cizí státní příslušnosti a odešli z areálu.

Na místo byla podle policejního mluvčího Milana Bajcury vyslána policejní hlídka i cizinecká policie. Policisté zadrželi nedaleko společnosti mladé muže ze zemí Blízkého východu. "Byli schováni na podvalníku nákladního vozidla tovární značky Man s návěsem. Řidič vozidla, také cizí státní příslušník, o mužích neměl tušení," přiblížil Milan Bajcura.