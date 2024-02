Panteón Rococó jsou spolu se Ska-P nejvlivnějšími a největšími hvězdami latinskoamerické ska scény a jejich koncerty navštěvují ve Střední a Jižní Americe desetitisíce návštěvníků. „Že patří opravdu mezi hudební špičku, dokazuje i jejich poslední singl z minulého roku, který nahráli spolu s Carlosem Santanou. Solidní fanouškovskou základnu si však dokázali vybudovat i v Evropě. Jejich charakteristický styl vychází z punku, ska, reggae, salsy i mariachi. To vše transformuje na pódiu tento osmičlenný soubor v obrovskou masu energie,“ podotýká Broumová s tím, že tak šlo o jasnou volbu i pro letošní Mighty Sounds.

Line-up toho nejlepšího z punku, punkrocku, rock‘n’rollu, reggae, hc, ska a rockabilly, co festival letos přinese, už se podle ní velmi slibně plní. Aktuálně lze pořídit třídenní celofestivalovou vstupenku za 3290 korun. Loni na třídenní akci plné muziky zahrály hvězdy jako Dub FX, Enter Shikari, či Rancid a do dvacetihektarového areálu přilákaly na deset tisíc návštěvníků. Hudebním vystoupením pod otevřeným nebem totiž přálo i počasí.

#youtube|EQgcO1LMFvw?feature=shared#

Mighty Sounds

Třídenní hudební festival soustředící se na punk a punkrock, rock’n’roll, hardcore, reggae, ska, rockabilly, indie rock a podobné žánry. Specialitou festivalu je, že každoročně představuje hlavně zahraniční jména. Fanoušci zvaní Mighty People se na táborské letiště vracejí od roku 2005, vystupovaly zde legendy jako Ska-P, Gogol Bordello, Suicidal Tendencies, Pennywise, The Subways, Dropkick Murphys, Social Distortion, Anti-Flag, Madball, Turbonegro, Comeback Kid, Backyard Babies, H20, Dog Eat Dog, The Casualties, Frank Turner, Enter Shikari, The Aggrolites a další. Každoročně bohatý je i doprovodný program, od divadla po různé sportovní aktivity. Více informací o festivalu ZDE.