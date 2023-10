Bad Religion se v devadesátých letech podle ní stali průkopníky hudebních vzorců pro další generaci punkových kapel jako jsou NOFX, Green Day, Rancid nebo třeba The Offspring. „Kapela vydala absolutně neuvěřitelné množství alb a má na kontě celou řadu hitů. Festival Mighty Sounds tak po loňském ročníku, na kterém vystoupili Rancid, pokračuje v plnění snů velkého množství festivalových fanoušků,“ míní Broumová.

Letošní 17. ročník mezinárodně vyhlášeného Mighty Sounds se konal v červnu. Hvězdy jako Dub FX, Enter Shikari, či Rancid do dvacetihektarového areálu na Čápově Dvoře přilákaly na deset tisíc návštěvníků. Hudebním vystoupením pod otevřeným nebem totiž velmi přálo i počasí.

Mighty Sounds je jedinečný třídenní hudební festival, který se koná každoročně v Táboře. Soustředí se především na punk a punkrock, rock’n’roll, hardcore, reggae, ska, rockabilly, indie rock a podobné hudební styly a žánry. Specialitou festivalu je fakt, že každoročně představuje hlavně zahraniční jména, která tvoří přes osmdesát procent line-upu a jsou doplněna tím nejlepším z především žánrové scény v České republice. Mighty People se na táborské letiště vracejí od roku 2005, za 13 let zde vystupovaly legendy jako Ska-P, Gogol Bordello, Suicidal Tendencies, Pennywise, The Subways, Dropkick Murphys, Social Distortion, Anti-Flag, Madball, Turbonegro, Comeback Kid, Backyard Babies, H20, Dog Eat Dog, The Casualties, Frank Turner, Enter Shikari, Dub Incorporation, Sick Of It All, Protoje, Dubioza Kolektiv, Architects, Biohazard, Gallows, Macka B, Ky-Mani Marley, Alborosie, Inner Circle, Derrick Morgan či The Aggrolites. Každoročně na program pořadatelé umístí přes 130 interpretů, kteří zahrají na pěti živých a čtyřech DJských podiích. Od roku 2017 je součástí programu akustická Black Coffee Stage. Tradičně má na festivalu místo divadlo a stále se vyvíjí nabídka doprovodných akcí. Konají se zde turnaje ve fotbale, nohejbale, exhibice na U-rampě, graffitijamy a další. Festival se chová udržitelně, používá se recyklovatelné nádobí z palmových listů a vratné plastové kelímky.