Pořadatelům udělali radost všichni příchozí. "Letos jsme byli opravdu nadšení vstřícností všech - návštěvníků i účinkujících. Chtěli bychom moc poděkovat všem fanouškům, kteří nás v těžkých dobách pandemie i nyní podpořili, přijeli a užili si festival s námi," vzkázala za Mighty Sounds Markéta Broumová.

Deník navštívil část nedělního programu, na snímcích i videu lze vidět například jihočeskou grindcoreovou kapelu Gutalax z Křemže v okrese Český Krumlov, rytmické punkrockové Švédské kvarteto The Baboon Show, pražskou metalcoreovou svěží formaci Abbies Falls, česko-anglické duo Jirka Nedvídek a Benjamin Daniels alias Arrogant Twins, slovenské reggae Medial Banana či anglické multižánrové pánské představitele Dub Pistols, kteří před hlavní stage vylákali fanoušky ska, reggae či dubu, i přiznivce d’n’b , jungle nebo hip hopu.

Festival Mighty Sounds proměnil táborské letiště v mraveniště. Podívejte se

Oficiální sestřih sobotního programu:

Zdroj: Youtube

Jeden vandal z 10 tisíc lidí

Jak informoval tiskový mluvčí strážníků Pavel Šimek, bez problémů v okolí se festival neobešel. Strážníci se však potýkali pouze s jedním nezvedeným hostem. "V sobotu krátce po půl druhé ráno zastavili hlídku městské policie projíždějící parkovištěm u obchodního domu Kaufland dva muži, kteří byli svědky poškození osobního vozidla na zmíněném parkovišti. Dle jejich výpovědi měl do předního blatníku zaparkované Škody Octavia několikrát silně kopnout mladík, který ihned po činu přešel čtyřproudou vozovku a zamířil směrem k letišti Čápův dvůr," popsal.

Podívejte se, přípravy na legendární festival Mighty Sounds v Táboře vrcholí

Pachatele díky popisu uvedenému svědky zadržela motorizovaná hlídka strážníků těsně předtím, než se mu podařilo zmizet v davu návštěvníků probíhajícího festivalu Mighty Sounds. "Mladý, ke strážníkům arogantně se chovající osmnáctiletý muž, se k činu nepřiznal. Důvod jeho počínání strážníci přisoudili konzumaci alkoholu v kombinaci s omamnou látkou, jejíž užití nakonec i sám potvrdil," dodal s tím, že majitel vozidla předběžně odhadl výši škody na 6 tisíc korun. "Proto se bude případ projednávat v rovině přestupku proti majetku ve správním řízení," vysvětlil.

V případě uznání viny hrozí vandalovi kromě samozřejmé náhrady škody také pokuta až do výše 50 tisíc korun.

Oficiální sestřih nedělního programu:

Zdroj: Youtube

Na akci dohlížela i státní policie:

Policisté vyhodnotili bezpečnostní opatření k hudebnímu festivalu Mighty Sounds 2022, které probíhalo od pátku 8. července od půl osmé ráno do půl čtvrté odpoledne pondělí 11. července tohoto roku. Cílem opatření bylo ve spolupráci s pořadateli zajistit veřejný pořádek a dohlížet na bezpečnost a plynulost v silničním provozu při příjezdu a odjezdu účastníků. Policisté se zaměřili na kontrolu podávání alkoholických nápojů nezletilým a mladistvým osobám. Dále se ve spolupráci s Celní správou cílili i na šíření toxikomanie, zejména na distribuci a přechovávání omamných a psychotropních látek.



Do opatření bylo zařazeno 98 policistů pořádkové, dopravní, cizinecké a kriminální policie, 12 příslušníků Celní správy a služební pes.



Za dobu konání opatření byly zadokumentovány dva přečiny, a to přechovávání omamné látky (OPL) a jedu - kokainu. Dále policisté zadrželi 5 řidičských průkazů, zadokumentovali 4 řidiče, respektive „neřidiče“, kteří usedli za volant svého vozu bez platného řidičského oprávnění a budou tak řešeni pro podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí. U 4 řidičů vyšel pozitivně orientační test na OPL, dva z nich odmítli lékařské vyšetření. Dále zaevidovali jeden přestupek proti majetku a 9 přestupků za držení OPL v malém množství. Policisté vyřešili na místě v příkazním řízení 18 pokut za více než 12 tisíc korun.



Celkově lze konstatovat, že v rámci akce nedošlo k závažnějšímu porušení veřejného pořádku.



Lenka Pokorná, mluvčí Policie ČR