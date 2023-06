V pořadí 17. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. V areálu Aeroklubu Tábor letos začíná už v pátek 23. a končí v neděli 25. června. Loni tento oblíbený podnik cílící na posluchače punkrocku, ska, punku, hardcore, rockabilly, reggae či dubu, i přiznivce d’n’b , jungle nebo hip hopu navštívilo deset tisíc lidí. Letos nabízí opět nabitý program a zajímavé zahraniční interprety.

16. ročník Mighty Sounds v Táboře v roce 2022. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

A koho poslední červnový víkend tedy bude hostit druhé největší jihočeské město? V pátek večer vystoupí na Mighty už podruhé post-hardcorová parta Enter Shikari pocházející z londýnského předměstí. Jejich hudba se vyznačuje zajímavou kombinací harcoru, metalu v kombinaci s elektronickou muzikou.

Sobotním tahákem může být známý Dub FX, civilním jménem Ben Stanford, který začínal na ulici a procestoval více jak 40 zemí světa. Na sociálních sítí má více jak 750 tisíc sledujících a jeho videa na youtube vidělo více jak sto milionů lidí. Tento rodák z Melbourne jezdí na největší světové festivaly jako Coachella, Sziget nebo třeba Glastonbury. Dub FX je umělec, který unikátně pracuje se svým hlasem, loopy , beaty a rytmem.

V sobotu v divadelním stanu vystoupí také se svou show Kabaret Punklesque, což je burleska mnoha podob. Těšit se tak lze na netradiční čísla členů tohoto kabaretu, kteří kombinují burlesku s punkovým stylem, nekonvenčním humorem a ukazují zároveň svá nejtajnější zákoutí duše.

Nejočekávanějším interpretem nedělního večera je kalifornská kapela Rancid. Jde o skutečnou legendu v žánrech punk a ska, ale třeba i reggae či oi!. Společně hrají od roku 1991, tedy více jak 30 let, absolvovali tisíce koncertů a vydali devět desek.

Kromě luxusní hudby nabídne festival zážitek i chuťovým pohárkům. Široký sortiment s jídly z celého světa slibuje mimo jiné pečená žebra , trhané maso, burgery, nebudou chybět další veganské, mexické, asijské, jihoamerické a jiné speciality. Pestrá nabídka bude i co se do kávy a sladkého týče. Mighty Sounds má i letos dobročinný podtext a opět podpoří táborskou neziskovou organizaci Cheiron.

Lístky lze koupit pohodlně online z domova přes web festivalu zde: https://www.mightysounds.cz/vstupenky/mighty-sounds/#/24, ale také na místě, či v pevných prodejnách, nejbližší pro Jihočeský kraj jsou zde:

* Plzeň, Jekyll & Hyde, Klatovská 11, 17:00-04:00, tel.: 775 924 592

* České Budějovice, Melodie Voříšek, U Černé věže 8, po-pá 9-17, so 9-11:30, tel.: 386 353 073

* Tábor, FlipShop, Pražská 206/10, po-pá 10:00-18:00, so 9-12, tel.: 774 046 476

Pro 17. ročník je novinkou hlavně forma placení v areálu. Pro placení na akci bude třeba jen náramek s čipem. Kartou bude možné platit pouze na kase, na parkovišti, při vstupu do kempu a v merch stanu. Vše ostatní návštěvníci festivalu koupí pouze přiložením přednabitého čipu na jednotlivých prodejních místech. Kredit si lze dobít online ještě před akcí, o vrácení zůstatku pak lze požádat ještě dva týdny po akci.

I v roce 2023 lze využít mimořádného zastavení všech rychlíků Českých drah v zastávce Tábor – Čápův dvůr, která se nachází asi 10 minut pěšky od areálu. Pozor ale na sobotu, kdy je hlášená od 7 do 16.20 hodin výluka v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí na trati 220 České Budějovice – Tábor. V této době výluky bude zajištěna návozová linka z ulice Vodňanského, podchodem na druhou stranu nádraží, do zastávky Tábor-Čápův Dvůr.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:

- Tábor – v ulici Vodňanského, podchodem na druhou stranu nádraží, zastávka MHD

- Tábor-Čápův dvůr – zastávka MHD u nákupního centra Stop Shop

Mighty Sounds: Je jedinečný třídenní hudební festival, který se koná každoročně v Táboře. Soustředí se především na punk a punkrock, rock’n’roll, hardcore, reggae, ska, rockabilly, indie rock a hudební styly a podobné žánry. Specialitou festivalu je fakt, že každoročně představuje hlavně zahraniční jména, která tvoří přes osmdesát procent line-upu a jsou doplněna tím nejlepším z především žánrové scény v České republice. Mighty People se na táborské letiště vracejí od roku 2005, za 13 let zde vystupovaly legendy jako Ska-P, Gogol Bordello, Suicidal Tendencies, Pennywise, The Subways, Dropkick Murphys, Social Distortion, Anti-Flag, Madball, Turbonegro, Comeback Kid, Backyard Babies, H20, Dog Eat Dog, The Casualties, Frank Turner, Enter Shikari, Dub Incorporation, Sick Of It All, Protoje, Dubioza Kolektiv, Architects, Biohazard, Gallows, Macka B, Ky-Mani Marley, Alborosie, Inner Circle, Derrick Morgan či The Aggrolites. Každoročně na program pořadatelé umístí přes 130 interpretů, kteří zahrají na pěti živých a čtyřech DJských podiích. Od roku 2017 je součástí programu akustická Black Coffee Stage. Tradičně má na festivalu místo divadlo v divadelním stanu a stále se vyvíjí nabídka doprovodného programu - konají se zde turnaje ve fotbale, nohejbale, exhibice na U-rampě, graffitijamy a další. Festival se chová udržitelně, používá se recyklovatelné nádobí z palmových listů a vratné plastové kelímky.