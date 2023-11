Třiatřicetiletý Michal Vocílka z Jistebnice se bez technického pomocníka, funkční zdvižné plošiny, neobejde. Bydlí totiž s rodiči a sestrou v bytě v prvním poschodí. Současný výtah ale dosluhuje a on bohužel nedisponuje potřebnými finančními prostředky. Nová pomůcka stojí více než 800 tisíc korun. Se sehnáním peněz se mu proto snaží pomoci jeho široké okolí, štědří dárci i kapela Pitt Band z Nemyšle u Tábora.

Michal Vocílka (33) z Jistebnice by rád získal nový přístup do svého bydliště a tím i pocit samostatnosti. Na vozíčku se ocitl v důsledku dětské mozkové obrny už v dětství. | Foto: archiv M. Vocílky

Michal by se rád sám bez pomoci nejbližších dostával domů. „Zdvižná plošina je pro mě klíčovým vybavením, které mi pomůže dostávat se soběstačně do bytu. Z cílové částky se za pomoci 271 dárců na Donio.cz vybrala dosud čtvrtina. Stále věřím, že se podaří cíl naplnit, proto jsem sbírku o měsíc prodloužil,“ doufá.

Benefice pro Beatku vynesla rekordní částku

S tím mu chce pomoci i kapela Pitt Band z Nemyšle na Táborsku, která je pořádáním předvánočním benefic známá. Její členové uspořádali pro Michala koncert v jistebnickém kulturním domě. Ten se koná už tento pátek 1. prosince od 20 hodin. „Vstupné je dobrovolné od sta korun výše,“ uvádí kapelník Karel Nováček.

Do sbírky na pomoc Michalovi lze přispět také samostatně na webu: https://www.donio.cz/pomoc-pro-misu

Sedmičlenná kapela Pitt Band hraje coververze písních různých stylů, country, folk, pop i rock po široké publikum od mladé až po starší generace. „V pátek určitě přijďte na naši taneční zábavu, bude to prima sousedská akce, kde si užijete hezký večer a podpoříte dobrou věc,“ tvrdí. „Součástí akce bude také dražba dámského kapelního trička, která by měla pomoci k vyššímu výtěžku benefice,“ prozrazuje Nováček.

Znají se osobně

Jeho kolega Jiří Anděl dodává, že ho Michalův příběh osobně zasáhl, proto ho letos vybrali pro svůj dobročinný počin. „Snažíme se jednou za rok udělat benefici pro někoho, kdo se nachází ve složité situaci a zaslouží si finanční podporu. Michala znám osobně, před lety jsem mu totiž v době civilní služby místo té vojenské dělal v první a druhé třídě na Základní škole v Jistebnici osobního asistenta,“ naznačuje.

Delší dobu se neviděli a nyní se potkali. „Nestýkali jsme se osobně, nebyli jsme v kontaktu, párkrát jsme se někde viděli a nyní jsme si po letech pohovořili na Zámeckém festivalu v Jistebnici, kde mě upozornil na svou sbírku. Slovo dalo slovo, mě napadlo, že mu můžeme pomoct se sbírkou, a tak bude koncert pro něj,“ podotýká s tím, že na jeho účet na Donio.cz pak vloží celý výtěžek akce včetně větších příspěvků i financí z uvedené dražby.

Výtěžek koncertu věnují postižené dívce

Návštěvníci vystoupení se mohou těšit na nástroje i živý zpěv. „Máme zpěvačku, klávesy, dvě kytary, bicí, basovou kytaru, vše jede živě. Nic si nepouštíme na playback, hrajeme pro radost všech i sobě takovou směs žánrů. V Jistebnici je pěkný kulturák, tak doufáme, že dorazí hodně lidí,“ upřesňuje Anděl.

Vyměnit součástky za nové nelze

Michal Vocílka (33) je celoživotně připoután na invalidní vozík v důsledku dětské mozkové obrny. Aktuálně čelí velké výzvě, která má zásadní vliv na každodenní život. Stávající zdvižná plošina umožňující bezbariérový přístup do jeho domova je již stará a vyžaduje neustálé opravy. „Bohužel některé součástky již nelze na trhu sehnat a nikdy není jisté, kdy už nebude možné je opravit,“ popisuje s tím, že žije v neustálém strachu, kdy už se domů nedostane.

Má vlastní vchod s výtahem, ale tato pomůcka je už patnáct let stará. „Napadlo mě z vybrané částky vyměnit pouze původní elektroniku za novou, ale zhotovitelská firma mě zklamala informací, že podle aktuální směrnice tento zásah prostě nelze udělat,“ dodává Michal.

Svoboda pohybu není samozřejmostí

Nutný je tedy nákup a instalace nové plošiny. Podle jeho slov by mu to zlepšilo kvalitu života a zároveň poskytlo jistotu nezávislosti. „Plošina by mi zajistila bezpečný a spolehlivý přístup domů, ale také mi dá pocit jistoty a komfortu, který je pro mnoho lidí samozřejmostí. Pro mě jde o významnou a důležitou součást života, o kterou můžu z důvodu poruchovosti výtahu každým dnem přijít,“ doplňuje Michal Vocílka, který strávil nemalou část dosavadního života i studijní léta v daleké Dětské léčebně Vesna v Jánských Lázních v Krkonoších.

Pitt BAND zahraje pro Rolničku

„Moc děkuji všem, co se snaží mi pomoci. Žádná částka není malá a díky dobrotě lidí se snad vše podaří,“ vzkazuje dárcům Michal a srdečně zve všechny na páteční koncert, kam se bude snažit také osobně dorazit.

Pomáhá celá Jistebnice i široké okolí

Podobně Michalovi už pomáhali jistebničtí dobrovolníci – hasiči, skauti, pekařky i vedení radnice. V září se uskutečnil další ročník benefičního Zámeckého festivalu v Jistebnici, který za pomoci města, majitele zámku Ivana Svítka a místních spolků přidal k naplnění sbírky 55 tisíc korun.

Zámecký festival v Jistebnici navštívily davy lidí. Výnos pomůže hned dvakrát

Předvánoční benefice jsou pro hudebníky z kapely Pitt Band tradicí, kterou přerušili jenom během koronavirové pandemie. Výtěžky věnovali potřebným, zejména postiženým a handicapovaným dětem, ale také sociálně a zdravotně zaměřenými organizacím jako je Rolnička Soběslav, Liga proti rakovině, Fokus Tábor, Domácí hospic Jordán a další. Letos slaví tato formace krásné výročí 15 let od založení v roce 2008.