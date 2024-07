Letos si diváci užijí vystoupení novocirkusové skupiny Truet, klaunů z jižní Ameriky nebo belgické akrobatky s obručemi. Tři dny zábavy zpestří také koncerty a workshopy.

Letošní ročník tradičního festivalu se podle produkční Ilony Š Hájkové vyznačuje zejména bohatým zastoupením umělců z latinskoamerické oblasti. „Argentinský klaun Cenizas ukáže v Táboře spojení pantomimy a žonglování, kterým hledá cestu k sobě samotnému. Latin Duo z Argentiny a Peru nabídne energické vystoupení připomínající pestrobarevný koktejl,“ naznačuje.

Propojení umělců z Argentiny a Itálie reprezentuje Compañia A Tope s novocirkusovou show SHHH!. „Ta diváky přesvědčí, že lidský hlas lze umlčet, řeč jeho těla však nikoliv. A z jazykově spřízněné oblasti se připojí Španěl Emiliano Alessi se svou klauniádou, ke které mu postačí jediná rekvizita – malířská lepící páska,“ vybírá Hájková z programu.

Tvorbu tuzemských pouličních performerů zajistí například Cirko Hopley – sólové vystoupení v šapitó pro jednoho akrobata a více diváků, oblíbený Holektiv přiveze do Tábora zábavnou Lekci špičkování a loutkoherci Divadla Jaromír pobaví pohádkou O lampě pana Aladina.

Novinkou 13. ročníku Komediantů v ulicích je sobotní Gala show. „Jedinečný večer, kdy se na jednom pódiu vystřídají mistři nejrůznějších žánrů. Kromě již zmíněných hostů festivalu vystoupí skupina Truet, jejíž členové si nachystali excelentní závěsnou akrobacii na dvou kruzích nebo strapsech,“ naznačila Ilona Š Hájková.

Páteční i sobotní večer pak zakončí koncerty kapel Cumbia Cooperativa nebo Čankišou a ohňová show Kyselí krastafci. Pro ty, kteří se chtějí i aktivně zapojit, jsou připraveny dílny nového cirkusu a divadelního líčení. Nebudou chybět ani oblíbení animátoři, tedy mimové, klauni, žongléři či chůdaři. Všechna vystoupení na Žižkově náměstí a v přilehlých ulicích jsou zdarma. Vstupné do šapitó Cirko Hopley je pro dospělé 190 Kč, děti a seniory 160 Kč.

Hlavním pořadatelem je město Tábor ve spolupráci s divadelní společností Mime Prague. Uměleckým šéfem a dramaturgem programu je přední český mim Radim Vizváry, držitel ceny Thálie a umělecký šéf Laterny magiky.

Program 13. ročníku

Pátek 2. srpna

15 h Cirko Hopley (CZ): Teacrobat nový cirkus, Tržní náměstí

18 h Cirko Hopley (CZ): Teacrobat nový cirkus, Tržní náměstí

18:30 h Animáci, Žižkovo náměstí

19 h Emiliano Alessi (ES): TEI TEI klaun, Žižkovo náměstí

19:30 h Latin Duo (AR, PE): The concert became not a concert nový cirkus, Žižkovo náměstí

20 h Zoé (BE): Esfera nový cirkus, Žižkovo náměstí

21 h Cumbia Cooperativa (CHL, ES, COL, BOL, PER, VEN) koncert, Žižkovo náměstí

22 h Kyselí krastafci (SK) ohňová show, Žižkovo náměstí

Sobota 3. srpna

11 h Cirko Hopley (CZ): Teacrobat nový cirkus, Tržní náměstí

13 h Holektiv (CZ): Lekce špičkování nový cirkus, Velký šanc

14 h Cenizas Clown (AR): Ruedos klaun, Žižkovo náměstí

15 h Emiliano Alessi (ES): TEI TEI klaun, náměstí Mikuláše z Husi

16 h Compañia A Tope (AR, IT): SHHH! nový cirkus, Žižkovo náměstí

17 h Latin Duo (AR, PE): The concert became not a concert nový cirkus, Velký šanc

18 h Cirko Hopley (CZ): Teacrobat nový cirkus, Tržní náměstí

18 h Rumbalgia (ES) koncert, Žižkovo náměstí

19 h GALA SHOW, Žižkovo náměstí

Účinkující: Zoé (BE), Truet (CZ), Compañia A Tope (AR, IT), Alžběta Tichá (CZ), Michal Mudrák (CZ), Jan Jirák (CZ) a další

Moderátor: Filip Hajduk (SK)

21h Čankišou (CZ) koncert, Žižkovo náměstí

Neděle 4. srpna

11 h Cirko Hopley (CZ): Teacrobat nový cirkus, Tržní náměstí

13 h Divadlo Jaromír (CZ): Lampa pana Aladina loutkové divadlo, Pražská ulice

14 h Cenizas Clown (AR): Ruedos klaun, Velký šanc

15 h Compañia A Tope (AR, IT): SHHH! nový cirkus, Tržní náměstí

16 h Cie Pieds Perches (CH, CZ): LINK nový cirkus, Žižkovo náměstí

17 h Cirko Hopley (CZ): Teacrobat nový cirkus, Tržní náměstí

Doprovodný program:

Animáci

Od pátku 2. do neděle 4. srpna, Žižkovo náměstí a přilehlé ulice

Interaktivní estrády mimů, klaunů, žonglérů a chůdařů.

Účinkují: Anna Kukuczková, Erika Čičmanová, Valéria Daňhová, Lukáš Šimon, Vojtěch Štulc, Vojtěch Svoboda, Jiří Jelínek, Matěj Kohout

Dílny

Sobota 3. a neděle 4. srpna od 13 do 17 h, Žižkovo náměstí

Dílny žonglování a divadelního líčení