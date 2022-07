O tom, že škody nezpůsobil přímočarý vítr z húlavy nebo microburstu (propad studeného vzduchu), svědčí i skutečnost, že daným místem prochází velmi úzký a zároveň dlouhý pás polehlého obilí, které je navíc položeno směrem do středu pásu. "To svědčí o sbíhavosti proudění nasáváním vzduchu do středu víru," konstatoval Maňhal.

Zjištění se dle jeho slov dokládá nejen fotografiemi škod. "Důležitou roli hrají i výpovědi lidí a také v tomto případě i co nejrychlejší průzkum jak ze země, tak z výšky pomocí dronu. Právě z výšky se nejlépe pozná rozsah škod. Zde bylo hezky vidět, že místem prochází velmi úzký a zároveň dlouhý pás polehlého obilí," dodal meteorolog.

Video tromby

Mažice na Táborsku, z facebookové skupiny 'Lovci bouřek, extrémní počasí a jiné jevy': zde.

Zachycení tromby u Mažic se objevilo na sociální síti. Autorem je Adéla Petřičková.Zdroj: facebook

První informace o možném výskytu tornáda ve středu 29. června se objevily na sociální síti v podobě videa ještě v ten samý večer. "Video bylo natočeno z jihovýchodní části obce Mažice a ukazuje pohled směrem na jihovýchod, kde se pod základnou oblačnosti vyskytla velmi výrazná tromba. Kontakt se zemí ale z tohoto záznamu není jednoznačně patrný. Následně se u videa objevil komentář od vzdušným vírem zasažené řidičky s fotografií škod na stromech u silnice Veselí nad Lužnicí – Sviny," popsal.

Následující den provedla meteoroložka Markéta Augustinová z pobočky ČHMÚ v Českých Budějovicích pozemní i dronový průzkum škod a stop v poli v popsaném místě. Ty prokazují, že došlo ke kontaktu víru se zemským povrchem.