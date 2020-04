Městský úřad Tábor znovu rozšířil úřední hodiny

Od pondělí 27. dubna rozšíří Městský úřad v Táboře úřední hodiny v nouzovém stavu. Dosud byl úřad pro veřejnost přístupný v pondělí a ve středu od 9 do 15 hodin, nově to bude v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin.

Od pondělí 27. dubna 2020 rozšíří táborský městský úřad úřední hodiny. | Foto: Deník / Luboš Dvořák