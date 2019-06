Městská policie pomáhala při akci HAD

Tábor - U příležitosti posledního dne školního roku se v Táboře uskutečnila součinnostní akce s názvem HAD - Hazard, alkohol a děti zaměřená na kontrolu dodržování zákazu podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let, zákazu vstupu těchto osob do kasin a heren, případně na odhalení neoprávněného užití výherních hracích automatů dětmi.

Akce se konala pod patronátem policie, součinnost poskytly i další složky - Celní správa, Krajská hygienická stanice a dvě dvoučlenné hlídky i městská policie. Kontroly byly cílené nejen na "kamenné" provozovny, ale i do vytipovaných lokalit, kde mládež často požívá alkohol. Prověřeno tak bylo i nábřeží Jordánu a Holečkovy sady. "Na jordánském nábřeží strážníci v součinnosti s policisty zkontrolovali několik skupin osob. Odhaleni byli čtyři mladiství pod vlivem alkoholu. Na místě se podařilo zjistit hříšníka, který dvěma z nich alkohol podal. Zbylé dva případy neoprávněného podání alkoholu dítěti došetřují policisté," informoval tiskový mluvčí městské policie Pavel Šimek. Také v parku Holečkovy sady hlídky nalezly jednoho podnapilého mladistvého. Policisté dále ošetřili dívku, která si po pádu na skleněný střep poranila hrudník. "Dívka byla poté předána do péče matky. Akce se dotkla celkem osmi kontrolovaných provozoven na území města. Problém byl zaznamenán pouze v jedné z nich. Jednalo se opět o mladistvého pod vlivem alkoholu," dodal.

Autor: Lenka Pospíšilová