Jen dva měsíce zůstali čtenáři Městské knihovny Tábor bez možnosti návštěvy tohoto kulturního zařízení. Knihovna se od května do června stěhovala do nového sídla, a to na Žižkovo náměstí do budovy bývalé pošty.

Na této adrese, jak již Deník informoval, knihovna „spočine“ dočasně, přibližně dva roky. Důvodem je, jak připomněl mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák, hloubková rekonstrukce hlavní budovy v Jiráskově ulici zhruba za 60 milionů korun. Práce tu potrvají minimálně do konce roku 2025.

"Po dvouměsíčním hektickém stěhování Městská knihovna Tábor hlásí: první čtenáře přivítáme v úterý 2. července4. Letní provozní doba pro dospělé čtenáře bude od úterý do pátku od 8.00 do 17.00 hodin, pro děti a mládež v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 17.00 hodin, ve středu a v pátek od 12.00 do 17.00 hodin, o sobotách bude přes prázdniny zavřeno," uvedl.

Pokračovala, že v rámci velkého stěhování specializovaná firma HrubyMOVING převezla z Nového na Staré Město zhruba 120 tisíc knih a další nutné vybavení, nábytek a podobně. "Přibližně 40 tisíc výtisků si do konce dubna lidé půjčili domů, čímž stěhování usnadnili. Knihovnická „rošáda“ přišla na půl milionu korun," zmínil mluvčí radnice.