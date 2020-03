Celkem 16.200 kusů zamíří v pátek 20. března do poštovních schránek, zbytek roznesou o den dříve dobrovolníci na místa, která jsou veřejnosti přístupná.

Význam letáku vysvětlila místostarostka Města Tábor Michaela Petrová. „Situace se mění každým okamžikem, pořád jsou vyhlašována nová opatření, nová nařízení a nová doporučení, některé vydává vláda, některé samo město Tábor, je-li to v kompetenci krizového štábu. V aktuálním letáku jsme udělali souhrn nejdůležitějšího, co by měl vědět každý občan Tábora. Letáky půjdou během pátečního dne do všech schránek a ještě ve čtvrtek je budou dobrovolníci distribuovat směrem k veřejnosti! Čtěte a prosíme, dodržujte opatření napsaná v letáku a buďte opatrní,“ vyzvala Michaela Petrová obyvatele.