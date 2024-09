Jak informoval mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák, vrácení ceny za vstupenku bude možné na základě žádosti kupujícího, která bude podaná do 31. října 2024.

"Podle platných všeobecných smluvních podmínek se při přesunutí akce vstupné nevrací a vstupenky zůstávají v platnosti na akci uskutečněnou v náhradním termínu. Město se však rozhodlo vyjít vstříc těm, kteří chtějí peníze vrátit," uvedl.

„Jsme veřejná instituce. Nepřišlo nám vhodné lidem striktně sdělit, že si mají nechat vstupenky na příští rok. Potřebovali jsme čas, během kterého vymyslíme správný způsob. Budeme však rádi, když nás návštěvníci festivalu podpoří a vstupenky si ponechají,“ vysvětluje dál starosta města Štěpán Pavlík.

Jak si poradit?

Kupující odešle vyplněnou žádost ve formě vytvořeného elektronického formuláře na e-mailovou adresu vstupenky@taborskasetkani.eu. Po zpracování a prověření žádosti mu budou vráceny peníze za uhrazené vstupenky zpět, a to buď prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, nebo v případě platby bankovním převodem mu budou peníze vráceny na bankovní účet, z něhož byla vstupenka uhrazena. Obdobně tomu bude i u dalších platebních metod.

Žádost bude podle Luboše Dvořáka uveřejněna na stránkách www.taborcz.eu a www.taborskasetkani.eu. Pro snazší pochopení, jak vrácení vstupného bez potíží zvládnout, ještě zveřejní město Tábor na oficiálních sociálních sítích video s návodem.

"Ostatním kupujícím, kteří nepožádají o vrácení, zůstávají vstupenky v platnosti dle podmínek platných v roce zakoupení," dodal Luboš Dvořák.

Cenná zkušenost

Vedení města přistoupilo k přesunutí Táborských setkání na příští rok v reakci na nepříznivý vývoj počasí a očekávané extrémní srážky, které nakonec přinesly i do Tábora problémy s velkou vodou. Zrušení 33. ročníku Táborských setkání byla nevídaná věc v historii festivalu. „Byla to rána, poprvé celou akci přesunout, ale na druhou stranu to byla pro pořadatelský tým cenná zkušenost,“ míní starosta.

Deník se ptal také, jak to bylo se zahraničními delegacemi například ze Slovinska, Německa a dalších míst, které už do Tábora mířily? „Ti návštěvníci, kteří se ještě nevydali na cestu, tak takové jsme stihli včas zadržet. Ti, kteří přijeli, si užili náhradní program, například Rumuni, kterým se věnovala paní místostarostka,“ vysvětlil Štěpán Pavlík s tím, že výprava z Ameriky do Tábora přiletěla s předstihem, tak došlo i na slavnostní předání čestného občanství na radnici Bobie Landers, ženě, která se zasloužila o partnerství měst Orinda a Tábor.

Místostarostka Lenka Horejsková doplnila, že se osobně setkala se starostou města Sighișoara a s vedoucí odboru financí z Rumunska. „Šlo celkem o čtyřčlennou rumunskou delegaci. Bylo to velmi srdečné a zajímavé setkání, kdy jsme si vyměnili zkušenosti z kultury i sportu. Bavili jsem se i o další spolupráci v těchto oblastech. To město má krásné historické centrum, kde také pořádají velký festival pro až 25 tisíc lidí. Navíc je spjaté s hrabětem Vladem III. Draculou,“ popsala.

Dům Vlada Dracula v Sighișoaře se nachází v ulici Tin Street č. 1, mezi náměstím Citadela a Hodinovou věží. Je to místo, kde se měl v roce 1431 narodit Vlad Napichovač, historická postava, která inspirovala Brama Stokera k napsání Draculy. Jeho otec Vlad Dracula, vládce Valašska, a jeho těhotná manželka byli v tomto domě hosty starosty města Sighișoara v letech 1431-1435, během tureckého vpádu do Valašska.

Více o Orinda klubu Tábor na oficiálním webu zde.

Podobně to bylo i v případě Američanů z Orindy. „Kromě předání čestného občanství neskutečně akční pětadevadesátileté dámě, Bobie Landers, jsme se společně setkali i s členy místního Orida klubu, který organizuje studijní pobyty v USA,“ naznačila Horejsková. „Přišlo i několik studentů, kteří absolvovali stáž v 16 letech a teď už jsou dospělí. Bylo to moc pěkné shledání,“ hodnotila místostarosta. Program, který všem připravili, se líbil a zahraničním návštěvám ani nevadilo, že Táborská setkání byla jen komornějšího charakteru.